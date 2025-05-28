От маркетинга до медицины. Сколько стоит контрактное обучение на топ-специальностях

Маркетинг

Стоимость года обучения на специальности маркетинг в Украине колеблется от 18 тысяч до 321 тысячи гривен. Самая низкая цена в Международном университете бизнеса и права в Николаеве, самая высокая - в Американ юниверсити Киев.

В других заведениях по Украине стоимость обучения составляет от 30 до 60 тысяч гривен в год. В 2025-м цены могут вырасти еще до 10%, особенно в частных учебных заведениях.

Стоимость обучения на специальности маркетинг, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)

Журналистика и издательская деятельность

Год обучения на факультете журналистика стоит от 20 до 89 900 гривен. Дешевле всего в Николаевском институте развития человека Открытого международного университета развития человека "Украина", а дороже всего - во Львовском университете бизнеса и права.

В подавляющем большинстве заведений стоимость обучения на этой специальности колеблется в пределах 30-40 тысяч гривен.

Стоимость обучения на журналистике и издательской деятельности, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)

Психология

Дешевле всего год обучения на психолога стоит в Харьковском институте Межрегиональной Академии управления персоналом - 17 100 гривен, дороже всего в "Зигмунд Фрейд университет Украина" - 315 тысяч гривен. Обучение в других заведениях в среднего обойдется в пределах 30-40 тысяч гривен в год.

Стоимость обучения на психологии, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)

Право

Стоимость обучения на специальности "Право" стартует от 16 тысяч гривен. Самая низкая цена в Центральноукраинском институте Межрегиональной Академии управления персоналом в Кропивницком. Дороже всего эта специальность обойдется в Украинском католическом университете во Львове - 147 тысяч гривен (цена на 2025-2026 год).

Ряд украинских высших учебных заведений предлагает обучение по этой специальности по цене от 25 до 50 тысяч гривен в год.

Самая высокая стоимость обучения на психологии, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)

Компьютерные науки

Дешевле всего получить образование по данной специальности в Полтаве в Национальном университете "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка". Там год обучения стоит 19 700 гривен. Дороже всего во Львове - в Украинском католическом университете. Здесь стоимость за год обучения составляет 147 тысяч гривен (цена на 2025-2026 год).

Образовательная программа по этому направлению в других заведениях стоит 25-40 тысяч гривен.

Самые высокие цены на обучение по специальности компьютерные науки, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)

Медицина

Стоимость обучения в медицинском учреждении стартует от 30 тысяч гривен и достигает 75 960 гривен. Самая низкая цена - в Харьковском институте медицины и биомедицинских наук, самая высокая - в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца.

Средняя цена обучения в других заведениях - 35-50 тысяч гривен за год.

Самые высокие цены на обучение на медицинских специальностях, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)

Инженерия программного обеспечения

Дешевле всего получить эту специальность в Донбасском институте техники и менеджмента Международного научно-технического университета имени академика Юрия Бугая (заведение релоцировано в Киев). Здесь обучение стоит 17 800 гривен. Самое дорогое обучение обойдется в Американ юниверсити Киев - 321 тысяча гривен за год.

Стоимость обучения в других заведениях колеблется от 25 до 50 тысяч гривен.

Самая высокая стоимость обучения по данной специальности, данные за учебный год 2024-2025 (скриншот)