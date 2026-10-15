Від квантових алгоритмів до термоядерного синтезу: на що здатна Gemini 4 Argon

Прорив у квантових обчисленнях та програмуванні

Під час демонстрації Gemini 4 Argon вирахувала компонент квантового алгоритму (підпрограму arcsin), знизивши просторово-часові витрати обчислень у понад 100 разів порівняно з існуючими методами.

Правильність рішення була формально підтверджена науковцями за допомогою системи перевірки математичних доказів Lean.

Крім того, модель майже вдвічі збільшила пропускну здатність декодера квантових помилок AlphaQubit, перетворивши його на єдине оптимізоване ядро.

У сфері програмної інженерії ШІ демонструє високий рівень автономності.

Як саме?

Автономна робота: протягом 11 годин без втручання людини модель вивчала відкритий код Agent Development Kit, що містить близько 205 тисяч рядків у майже 800 файлах.

Результати оптимізації: ШІ запропонував шість поліпшень, два з яких успішно пройшли перевірку людьми.

Ефективність: це дозволило скоротити витрати на підготовку сеансів у пам'яті приблизно на 40 відсотків і прискорити імпорт пакетів на 21 відсоток.

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Термоядерний синтез, робототехніка та генетика

У співпраці з науковцями Мерилендського університету Gemini 4 Argon допомогла знайти нові рішення математичної гіпотези Града 1967 року.

Отримані дані використають для тестування симуляцій стелараторів - термоядерних реакторів, які утримують гарячу плазму за допомогою складних магнітних полів.

Паралельно нейромережа показала високі результати у навчанні роботів, а саме:

Створення симуляцій: на основі єдиної фотографії столу Gemini 4 Argon побудувала фізичну симуляцію та згенерувала понад 4500 навчальних епізодів.

Зростання точності: це підвищило успішність виконання завдань роботом у реальному світі з 56 до 75 відсотків, скоротивши час виконання з 35 до 24 секунд.

Практичні тести: ШІ допоміг роботу Spot від Boston Dynamics навчитися відкривати сміттєвий бак педаллю.

У медичній сфері дослідники з Gamow Labs використали Gemini 4 Argon для аналізу знеособлених генетичних даних новонароджених із рідкісними захворюваннями легень.

Модель зуміла виявити хромосомну перебудову, яку традиційне ПЗ не помічало роками.