Малі ШІ-моделі можуть навчитися самостійно копіюватися й адаптуватися до нових умов, створюючи ризик появи цифрових загроз, схожих на комп’ютерні віруси-хробаки.

Про це інформує РБК-Україна , посилаючись на масштабне дослідження Anthropic .

Як працюють вагово-орієнтовані реплікатори в інтернеті речей (IoT)?

На відміну від класичного шкідливого ПЗ, яке потребує потужних серверів, майбутні ШІ-реплікатори можуть використовувати ресурси звичайних гаджетів.

Мережа з кількох недорогих пристроїв (наприклад, Android TV-боксів чи розумної побутової техніки) здатна забезпечити сукупну пам'ять для запуску квантованих моделей.

Процес автономного поширення складається з кількох послідовних етапів.

Яких саме?

Пошук цілей та вразливостей: сканування мережі для виявлення незахищених підключених пристроїв.

Отримання доступу: використання слабких місць у налаштуваннях або стандартних протоколів зв'язку.

Розгортання середовища: перенесення ваг моделі безпосередньо на заражене обладнання та запуск інфраструктури висновків (inference).

Подальше поширення: перехід до наступних ходів у мережі.

Хоча сучасні моделі все ще можуть припускатися помилок під час об'єднання цих кроків у єдиний безперервний ланцюжок, темпи зростання їхньої автономності свідчать про те, що бар'єр для створення таких систем може бути подоланий вже найближчим часом.

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Адаптивність, швидкість поширення та захист мереж

Головна відмінність ШІ-реплікаторів від застарілих ботнетів полягає у їхній гнучкості.

Вони не жорстко прив'язані до конкретної архітектури пристрою, а

здатні самостійно аналізувати незнайомі програмні середовища,

виправляти помилки налаштування,

адаптуватися до умов роботи завдяки здатності вести робочі нотатки й передавати накопичений досвід наступним поколінням копій.

З усім тим, експерти зазначають: таке поширення матиме свої обмеження.

Через обмежені ресурси обладнання процес реплікації буде відносно повільним (швидкість обробки токенів на слабких пристроях низька), а передача великих файлів ваг моделі залишатиме помітні аномалії в інтернет-трафіку.

Для захисту інфраструктури виробникам техніки та провайдерам доведеться застосувати ряд рішень, а саме: