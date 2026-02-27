ua en ru
Від Курська до Уралу: в РФ вперше за війну оголосили масштабну тривогу

Росія, П'ятниця 27 лютого 2026 20:43
UA EN RU
Від Курська до Уралу: в РФ вперше за війну оголосили масштабну тривогу Фото: в Росії оголосили масштабну ракетну небезпеку (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В Росії вперше з початку повномасштабного вторгнення оголосили масштабну ракетну небезпеку, яка охопила одночасно щонайменше 13 регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Географія тривоги

За словами Коваленка, про можливу ракетну атаку попередили владу Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, а також низки областей: Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської. Крім того, сигнал небезпеки лунав у Пермському краї.

Він підкреслив безпрецедентність цієї події для країни-агресора.

"У 13 регіонах рф одночасно було оголошено ракетну небезпеку. У восьми з них це сталося вперше з початку війни", - зазначив керівник ЦПД.

Особливості інциденту

Коваленко зауважив, що більшість згаданих регіонів не є прикордонними з Україною і розташовані в глибині території РФ.

Ситуація спричинила значний резонанс, оскільки охопила величезну площу одночасно, змусивши місцеву владу реагувати на потенційну загрозу з боку Сил оборони.

Атаки вглиб Росії

Нагадаємо, останнім часом територія РФ все частіше стає об’єктом атак безпілотників, які вражають цілі на значній відстані від фронту. Зокрема, дрони СБУ атакували об'єкти у Татарстані на відстані понад 1200 км від кордону.

Крім того, після успішної операції українських спецслужб у тому ж Татарстані загорілася ключова нафтопереробна установка, що завдало значних збитків енергетичному сектору країни-агресора.

Також раніше у Татарстані "невідомі шахеди" зірвали святкування Масляної, змусивши місцеву владу вводити екстрені заходи безпеки.

Окрім віддалених регіонів, під ударом опиняються і підприємства у центральній частині РФ. Так, нещодавно дрони атакували хімзавод у Смоленській області, який задіяний у військово-промисловому комплексі Росії.

