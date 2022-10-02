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Від Курахового до Соледара. Росія атакувала Донецьку область, є жертви та поранені

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Донбас, Неділя 02 жовтня 2022 11:37
Від Курахового до Соледара. Росія атакувала Донецьку область, є жертви та поранені Фото: Росія атакувала Донецьку область, є жертви та поранені (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти впродовж доби постійно обстрілювали Донецьку область на ділянках фронту від Курахового до Соледара. Є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"У Бахмуті одна людина дістала поранення, пошкоджено 4 приватні будинки та 2 багатоповерхівки. У Соледарі теж поранено 1 людину", - розповів він.

Як пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, за добу 1 жовтня в Донецькій області загинули 3 особи, 9 отримали поранення.

За даними Національної поліції України, окупанти десять разів атакували Авдіївку та чотири - Бахмут.

"Внаслідок потрапляння ворожих снарядів пошкоджено медичний заклад та шість багатоквартирних будинків. Є травмовані та загиблі цивільні мешканці", - розповіли подробиці удару по Авдіївці правоохоронці.

Обстрілів зазнали і міста - Курахове, Часів Яр, Соледар, смт Південне, Північне, Щербинівка, Курахівка, села Орлівка, Времівка, Шахтарське, Тоненьке, Карлівка, Парасковіївка, Новий Комар, Єлизаветівка, Опитне.

Знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів - 22 житлових будинки, лікарня, господарчі споруди, залізнична станція.

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