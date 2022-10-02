От Курахово до Соледара. Россия атаковала Донецкую область, есть жертвы и раненые

Российские оккупанты на протяжении суток постоянно обстреливали Донецкую область на участках фронта от Курахово до Соледара. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"В Бахмуте один человек получил ранения, повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Соледаре тоже ранен 1 человек", - рассказал он.

Как пишет заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram, за сутки 1 октября в Донецкой области погибли 3 человека, 9 получили ранения.

По данным Национальной полиции Украины, оккупанты десять раз атаковали Авдеевку и четыре - Бахмут.

"В результате попадания вражеских снарядов повреждено медицинское учреждение и шесть многоквартирных домов. Есть травмированные и погибшие гражданские жители", - рассказали подробности удара по Авдеевке правоохранители.

Обстрелов подверглись и города - Курахово, Часов Яр, Соледар, пгт Южное, Северное, Щербиновка, Кураховка, села Орловка, Времовка, Шахтерское, Тоненькое, Карловка, Парасковеевка, Новый Комар, Елизаветовка, Опытное.

Уничтожены и повреждены 27 гражданских объектов - 22 жилых дома, больница, хозяйственные сооружения, железнодорожная станция.