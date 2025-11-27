Від Костянтинівки до Гуляйполя: Манько про важкі бої, молодь і знищені ДРГ

Він зазначив, що ситуація залишається дуже важкою через велику чисельність противника та складні погодні умови.

"Звичайно, погодка нам трішки вредить. Знову-таки сьогодні цілий день туман на всіх напрямках: і Костянтинівка, і Покровське, і Добропілля", - повідомив Манько.

Незважаючи на це, штурмовики навчилися боротися з погодними викликами та швидко підлаштовуються до них.

Відзнака молодих та завзятих штурмових батальйонів

Валентин Манько окремо відзначив високий професіоналізм та завзятість деяких підрозділів.

"Хочу відзначити 49 ОШБ на Костянтинівському напрямку та 25 ОШБ на Добропільському і Покровському напрямках - молоді, але завзяті", - наголосив він.

49 окремий штурмовий батальйон (ОШБ):Підрозділ вже котрий місяць "стоїть на сьогодні на Костянтинівці і не дає противнику залізти в Костянтинівку".

25 окремий штурмовий батальйон (ОШБ):Хлопці працюють на Добропільському та Покровському напрямках. Це ті, хто першими зустрічав противника, зокрема, "відвізали в Добропільські ці вушка, заячі, і зупиняли там противника, як найперші і по цей день працюють".

Начальник управління подякував хлопцям за плідну роботу та закликав усіх подякувати їм.

Ситуація на Покровському напрямку

По самому Покровську ситуація важка, але українські захисники ведуть успішні дії.

"Ми будиночок за будиночком витісняємо і зачищаємо там, де накопичився противник. І, відповідно, логістику ми їхню також тримаємо", – пояснив Манько, додавши, що противнику на цьому напрямку вже який день "дуже-дуже важко".

Складнощі на Гуляйпільському напрямку

Гуляйпільський напрямок сьогодні є найскладнішим і найважчим.

Було відзначено, що деякі підрозділи не витримали навантаження і знялися, але штурмові війська були готові до цього і вже стояли попереду.

Противник скористався туманом і "заскочив" у Зелений Гай. "Ми зараз по Зеленому Гаю працюємо і будемо зачищати противника", – заявив Валентин Манько.

Крім того, декілька диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) ворога заїхали в саме Гуляйполе зі східної сторони, зокрема, дві групи на мотоциклах, які були знищені. Хоча ворог не полишає спроб прорватися, український рубіж, який тримають від Успенівки до Гуляйполя, є міцним.

Манько наголосив, що ворог "закидає м'ясом", що нагадує тактику "Вагнера". "Біля кожного населеного пункту і по посадкам валяються просто сотні дохлих росіян", – зазначив він.

Запорізький напрямок та загальні висновки

Противник намагається просунутися у бік Запоріжжя по лінії Плавні, Приморськ, Степногірськ. Ситуація по Степногірську складна, але українські сили нарощують там свою присутність.

"Ми вдало справляємося, за ці роки ми не дали противнику ніде так рухнути дуже сильно, як би їм хотілося", - підсумував Валентин Манько, відзначивши роботу всіх підрозділів: ДШВ, сухопутних військ та інших, які вміють воювати.

Він завершив звернення закликом: "Вступайте до рядів Збройних сил, мобілізуйтеся, моліться Богу, вірте в Збройні сили, слава штурмовикам, слава Україні".