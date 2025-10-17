ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

ЗСУ звільнили Олексіївку та Степове на Новопавлівському напрямку, - Манько

Україна, П'ятниця 17 жовтня 2025 12:37
UA EN RU
ЗСУ звільнили Олексіївку та Степове на Новопавлівському напрямку, - Манько Фото: начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Юлія Бойко

Українські сили оборони мають значний успіх на Новопавлівському напрямку. Завдяки злагодженим та рішучим діям 214-го Окремого штурмового батальйону (ОШБ) та 5-ї Окремої штурмової бригади (ОШБР) були повністю зачищені населені пункти Олексіївка та Степове.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив начальник управління Штурмових підрозділів Валентин Манько.

Колосальні втрати противника

Внаслідок операції ворог зазнав катастрофічних втрат як у живій силі, так і в озброєнні та військовій техніці (ОВТ). Дані, озвучені Валентином Маньком, свідчать про високу ефективність дій українських штурмових підрозділів.

Втрати противника в н.п. Олексіївка

  • Безповоротні (загиблі) - 32 особи;
  • Санітарні (поранені) - 7 осіб;
  • Полон - 3 особи;
  • Пошкоджено 2 одиниці автомобільної техніки (АТ);
  • Знищено 1 одиниця автомобільної техніки (АТ).

Втрати противника в н.п. Степове та лісосмузі між Степовим та Олексіївкою

  • Безповоротні (загиблі) - 85 осіб;
  • Санітарні (поранені) - 24 особи;
  • Пошкоджено 6 одиниць автомобільної техніки (АТ);
  • Знищено 5 одиниць автомобільної техніки (АТ).

Загальні безповоротні втрати ворога склали 117 військовослужбовців.

Спростування російської пропаганди

Валентин Манько також наголосив, що інформація російської пропаганди про нібито "взяття" Олексіївки не відповідає дійсності.

"Наші війська утримують позиції, завдають втрат противнику та беруть полонених", - підкреслив начальник управління Штурмових підрозділів.

Операція засвідчила не лише успішне повернення територій під український контроль, але й високий професіоналізм та бойовий дух штурмових підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, на фронті за даними на 3 жовтня було зафіксовано 162 бойові зіткнення. Найскладнішими стали два напрями - Покровський та Новопавлівський.

ВСУ Російська Федерація
