От Константиновки до Гуляйполя: Манько о тяжелых боях, молодежи и уничтоженных ДРГ

Он отметил, что ситуация остается очень тяжелой из-за большой численности противника и сложных погодных условий.

"Конечно, погодка нам немного вредит. Опять-таки сегодня целый день туман на всех направлениях: и Константиновка, и Покровское, и Доброполье", - сообщил Манько.

Несмотря на это, штурмовики научились бороться с погодными вызовами и быстро подстраиваются к ним.

Отличие молодых и упорных штурмовых батальонов

Валентин Манько отдельно отметил высокий профессионализм и упорство некоторых подразделений.

"Хочу отметить 49 ОШБ на Константиновском направлении и 25 ОШБ на Добропольском и Покровском направлениях - молодые, но упорные", - подчеркнул он.

49 отдельный штурмовой батальон (ОШБ): Подразделение уже который месяц "стоит сегодня на Константиновке и не дает противнику залезть в Константиновку".

25 отдельный штурмовой батальон (ОШБ): Ребята работают на Добропольском и Покровском направлениях. Это те, кто первыми встречал противника, в частности, "отвезли в Добропольские эти ушки, заячьи, и останавливали там противника, как первые и по сей день работают".

Начальник управления поблагодарил ребят за плодотворную работу и призвал всех поблагодарить их.

Ситуация на Покровском направлении

По самому Покровску ситуация тяжелая, но украинские защитники ведут успешные действия.

"Мы домик за домиком вытесняем и зачищаем там, где накопился противник. И, соответственно, логистику мы их также держим", - пояснил Манько, добавив, что противнику на этом направлении уже который день "очень-очень тяжело".

Сложности на Гуляйпольском направлении

Гуляйпольское направление сегодня является самым сложным и тяжелым.

Было отмечено, что некоторые подразделения не выдержали нагрузки и снялись, но штурмовые войска были готовы к этому и уже стояли впереди.

Противник воспользовался туманом и "заскочил" в Зеленый Гай. "Мы сейчас по Зеленому Гаю работаем и будем зачищать противника", - заявил Валентин Манько.

Кроме того, несколько диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) врага заехали в само Гуляйполе с восточной стороны, в частности, две группы на мотоциклах, которые были уничтожены. Хотя враг не оставляет попыток прорваться, украинский рубеж, который держат от Успеновки до Гуляйполя, является прочным.

Манько отметил, что враг "забрасывает мясом", что напоминает тактику "Вагнера". "Возле каждого населенного пункта и по посадкам валяются просто сотни дохлых россиян", - отметил он.

Запорожское направление и общие выводы

Противник пытается продвинуться в сторону Запорожья по линии Плавни, Приморск, Степногорск. Ситуация по Степногорску сложная, но украинские силы наращивают там свое присутствие.

"Мы удачно справляемся, за эти годы мы не дали противнику нигде так рухнуть очень сильно, как бы им хотелось", - подытожил Валентин Манько, отметив работу всех подразделений: ДШВ, сухопутных войск и других, которые умеют воевать.

Он завершил обращение призывом: "Вступайте в ряды Вооруженных сил, мобилизуйтесь, молитесь Богу, верьте в Вооруженные силы, слава штурмовикам, слава Украине".