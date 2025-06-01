Від Києва до Кудрівки. Повний склад майбутньої УПЛ: кого можуть не пустити в еліту

Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які за спортивним принципом здобули право в наступному сезоні виступати в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.
Повний список команд-учасниць представляє РБК-Україна.
За підсумками чемпіонату України-2024/25 напряму з елітної когорти вилетіли:
Їхні місця займуть два переможця Першої ліги:
Ще дві путівки – 13-та та 14-та команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками право грати в найвищому дивізіоні отримали обидві команди, що були молодшими за рангом.
Переможці плей-офф за УПЛ:
До Першої ліги натомість відправились:
Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали.
В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.
Головна проблема, що зазвичай виникає – стадіони. З невідповідністю арени нормам УПЛ уже зіткнувся "Епіцентр". Проблеми є й у "Полтави". Навряд чи зможе грати протягом сезону в Харкові "Металіст 1925". А інфраструктура "Кудрівки" – взагалі загадка.
Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.
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