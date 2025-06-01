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"Металіст 1925" повернувся в УПЛ після річної перерви: "Лівий Берег" понизився в класі

Київ, Неділя 01 червня 2025 17:40
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"Металіст 1925" повернувся в УПЛ після річної перерви: "Лівий Берег" понизився в класі Фото: "Металіст 1925" та "Лівий Берег" визначили останнього учасника УПЛ (ФК "Лівий Берег")
Автор: Андрій Костенко

Харківський "Металіст 1925" та столичний "Лівий Берег" розіграли останню путівку до української Прем'єр-ліги наступного сезону. Успіх був на боці харків'ян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Плей-офф за право грати в УПЛ, матч-відповідь

"Металіст 1925" – "Лівий Берег" – 1:0 (перший матч – 1:0)

Гол: Калітвінцев, 90

Господарі у ролі гостей

У першому поєдинку "Металіст 1925", що перебував у ролі гостя, здолав столичний клуб з мінімальною перевагою – 1:0.

У грі-відповіді команди формально помінялись місцями. Тепер де-юре господарем був харківський клуб, хоч де-факто нічого абсолютно не змінилося. Команди знову вийшли на поле все того ж стадіону "Лівий Берег" у Київській області.

Якщо порівняти цю пару суперників з іншою, що грала в плей-офф – "Ворскла" – "Кудрівка", можна сміливо констатувати: клас харківського і київського колективу помітно вищий. Команди демонструють грамотну, змістовну гру. І хотілося, щоб вони обидві були представлені в УПЛ. Але так не могло бути.

Як прошла гра

"Металіст 1925", забивши гол у кінці першого тайму попередньої зустрічі, у другому – повністю закрився і діяв на утримання рахунку. Так от матч-відповідь багато в чому став продовженням другого тайму першої гри.

Маючи солідний підбір виконавців, такий, що й деякі клуби еліти позаздрять, харків'яни зуміли організувати майже неприступну стіну в своєму захисті. Київська команда, як не билась у неї лобом, проломити не змогла.

До перерви було багато боротьби і майже не виникало моментів. Після – ситуація стала веселішою. Спочатку кияни зусиллями Когута змусили проявити майстерність голкіпера "металістів" Варакуту. А потім і номінальні господарі відповіли: шанси мали Мба та Рашиця. Але особливо небезпечно атакував Гаджиєв, який з'явився на полі з лави запасних. Тут вже бездоганно зіграв воротар "лелек" Механів. Згодом дивом не влучив у ворота киян Калітвінцев. У столичної команди непоганий момент виник також у Синиці.

Зрештою глядачі дочекалися голу. Результативною виявилася контратака харків'ян. Гол зробив Рашиця, який чудово розібрався в ситуації в штрафному суперника і віддав ідеальний асист на Калітвінцева. Тому залишалося лише влучити у ворота.

"Металіст 1925" завершив перемогою і другий матч протистояння. Це означає, що харківський клуб після річної перерви повернувся до числа найсильніших команд України. "Лівий Берег", у свою чергу, відігравши рік в УПЛ, знову відправився до другого за силюю дивізіону вічизняного футболу.

Раніше "Кудрівка" здолала "Ворсклу" в серії пенальті та сенсаційно пробилась в УПЛ.

Також розповіли, що Ротань забирає в "Полісся" лідерів "Олександрії".

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