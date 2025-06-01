От Киева до Кудривки. Полный состав будущей УПЛ: кого могут не пустить в элиту

Какие изменения произошли в УПЛ

По итогам чемпионата Украины-2024/25 напрямую из элитной когорты вылетели:

"Ингулец" (Петрово)

"Черноморец" (Одесса)

Их места займут два победителя Первой лиги:

"Эпицентр" (Каменец-Подольский)

"Полтава"

Еще две путевки - 13-я и 14-я команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам право играть в высшем дивизионе получили обе команды, которые были младшими по рангу.

Победители плей-офф за УПЛ:

"Металлист 1925" (Харьков)

"Кудривка"

В Первую лигу отправились:

"Ворскла" (Полтава)

"Левый Берег" (Киев)

Кто будет играть в УПЛ-2025/26

Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили.

"Динамо" (Киев) "Александрия" "Шахтер" (Донецк) "Полесье" (Житомир) "Кривбасс" (Кривой Рог) "Карпаты" (Львов) "Заря" (Луганск) "Рух" (Львов) "Верес" (Ровно) "Колос" (Ковалевка) "Оболонь" (Киев) ЛНЗ (Черкассы) "Эпицентр" (Каменец-Подольский) "Полтава" "Металлист 1925" (Харьков) "Кудривка"

Окончательный ли этот список

В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.

Главная проблема, которая обычно возникает - стадионы. С несоответствием арены нормам УПЛ уже столкнулся "Эпицентр". Проблемы есть и у "Полтавы". Вряд ли сможет играть в течение сезона в Харькове "Металлист 1925". А инфраструктура "Кудривки" - вообще загадка.

Поэтому относительно новичков элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.