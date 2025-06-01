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От Киева до Кудривки. Полный состав будущей УПЛ: кого могут не пустить в элиту

Фото: ФК "Кудривка" - самый неожиданный новичок Премьер-лиги (ФК "Кудривка")
Автор: Андрей Костенко

Сегодняшние матчи плей-офф за УПЛ окончательно определили список команд, которые по спортивному принципу получили право в следующем сезоне выступать в высшем дивизионе отечественного футбола.

Полный список команд-участниц представляет РБК-Украина.

Какие изменения произошли в УПЛ

По итогам чемпионата Украины-2024/25 напрямую из элитной когорты вылетели:

  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Черноморец" (Одесса)

Их места займут два победителя Первой лиги:

  • "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  • "Полтава"

Еще две путевки - 13-я и 14-я команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам право играть в высшем дивизионе получили обе команды, которые были младшими по рангу.

Победители плей-офф за УПЛ:

  • "Металлист 1925" (Харьков)
  • "Кудривка"

В Первую лигу отправились:

  • "Ворскла" (Полтава)
  • "Левый Берег" (Киев)

Кто будет играть в УПЛ-2025/26

Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили.

  1. "Динамо" (Киев)
  2. "Александрия"
  3. "Шахтер" (Донецк)
  4. "Полесье" (Житомир)
  5. "Кривбасс" (Кривой Рог)
  6. "Карпаты" (Львов)
  7. "Заря" (Луганск)
  8. "Рух" (Львов)
  9. "Верес" (Ровно)
  10. "Колос" (Ковалевка)
  11. "Оболонь" (Киев)
  12. ЛНЗ (Черкассы)
  13. "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
  14. "Полтава"
  15. "Металлист 1925" (Харьков)
  16. "Кудривка"

Окончательный ли этот список

В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.

Главная проблема, которая обычно возникает - стадионы. С несоответствием арены нормам УПЛ уже столкнулся "Эпицентр". Проблемы есть и у "Полтавы". Вряд ли сможет играть в течение сезона в Харькове "Металлист 1925". А инфраструктура "Кудривки" - вообще загадка.

Поэтому относительно новичков элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.

Ранее рассказали, как "Металлист 1925" и "Кудривка" пробились в УПЛ.

Также рассказали, что Ротань забирает в "Полесье" лидеров "Александрии".

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