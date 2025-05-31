ua en ru
Сб, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ротань забирає в "Полісся" лідерів "Олександрії"

Житомир, Субота 31 травня 2025 13:10
UA EN RU
Ротань забирає в "Полісся" лідерів "Олександрії" Фото: Георгій Єрмаков (ФК "Олександрія")
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань готує перші трансфери на новому місці. "Зграю" поповнять колішні підопічні наставника в "Олександрії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Inside UPL.

Хто доєднається до "зграї"

Мова йде, передусім, про голкіпера Георгія Єрмакова та захисника Олександра Мартинюка.

Єрмаков належить ізраїльському "Маккабі" з Хайфи, проте ще не зіграв за цей клуб жодного матчу. Влітку минулого року ізраїльський клуб придбав футболіста в "Олександрії" за 100 тисяч євро, але залишив його в складі "містян" на правах оренди.

"Маккабі", який поки що не розраховує на 23-річного українця, як на основного голкіпера, може розглянути варіант з його орендою в "Полісся". Хоча інтерес до воротаря молодіжної збірної України є також з боку болгарського "Лудогорця".

Стосовно флангового захисника Мартинюка, який днями отримав дебютний виклик до національної збірної України, на нього, крім житомирців, претендує "Металіст 1925". Зазначимо, що в міжсезоння до харків'ян приєднається півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний.

Третім потенційним новачком "вовків" зі складу срібних призерів ЧУ-2024/25 є португальський оборонець Мігел Кампуш. Він вже попрощався з "Олександрією": його контракт з клубом спливає 30 червня цього року.

43-річний фахівець Руслан Ротань залишив тренерський місток "Олександрії" 29 травня. У той же день він офіційно очолив "Полісся" з Житомира.

Раніше назвали потенційних суперників "Шахтаря" в Лізі Європи.

Також стали відомі всі потенційні суперники "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ Александрия
NEWS
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
Росіяни втратили за добу понад 1200 солдатів і 54 артсистеми, - Генштаб
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів