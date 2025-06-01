Від Києва до Кудрівки. Повний склад майбутньої УПЛ: кого можуть не пустити в еліту
Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які за спортивним принципом здобули право в наступному сезоні виступати в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.
Повний список команд-учасниць представляє РБК-Україна.
Які зміни відбулися в УПЛ
За підсумками чемпіонату України-2024/25 напряму з елітної когорти вилетіли:
- "Інгулець" (Петрове)
- "Чорноморець" (Одеса)
Їхні місця займуть два переможця Першої ліги:
- "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
- "Полтава"
Ще дві путівки – 13-та та 14-та команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками право грати в найвищому дивізіоні отримали обидві команди, що були молодшими за рангом.
Переможці плей-офф за УПЛ:
- "Металіст 1925" (Харків)
- "Кудрівка"
До Першої ліги натомість відправились:
- "Ворскла" (Полтава)
- "Лівий Берег" (Киів)
Хто гратиме в УПЛ-2025/26
Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали.
- "Динамо" (Київ)
- "Олександрія"
- "Шахтар" (Донецьк)
- "Полісся" (Житомир)
- "Кривбас" (Кривий Ріг)
- "Карпати" (Львів)
- "Зоря" (Луганськ)
- "Рух" (Львів)
- "Верес" (Рівне)
- "Колос" (Ковалівка)
- "Оболонь" (Київ)
- ЛНЗ (Черкаси)
- "Епіцентр" (Кам'янець-Подільский)
- "Полтава"
- "Металіст 1925" (Харків)
- "Кудрівка"
Чи остаточний цей список
В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.
Головна проблема, що зазвичай виникає – стадіони. З невідповідністю арени нормам УПЛ уже зіткнувся "Епіцентр". Проблеми є й у "Полтави". Навряд чи зможе грати протягом сезону в Харкові "Металіст 1925". А інфраструктура "Кудрівки" – взагалі загадка.
Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.
Раніше розповіли, як "Металіст 1925" та "Кудрівка" пробились в УПЛ.
Також розповіли, що Ротань забирає в "Полісся" лідерів "Олександрії".