Від Києва до Кудрівки. Повний склад майбутньої УПЛ: кого можуть не пустити в еліту

Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які за спортивним принципом здобули право в наступному сезоні виступати в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.

Які зміни відбулися в УПЛ

За підсумками чемпіонату України-2024/25 напряму з елітної когорти вилетіли:

"Інгулець" (Петрове)

"Чорноморець" (Одеса)

Їхні місця займуть два переможця Першої ліги:

"Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)

"Полтава"

Ще дві путівки – 13-та та 14-та команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками право грати в найвищому дивізіоні отримали обидві команди, що були молодшими за рангом.

Переможці плей-офф за УПЛ:

"Металіст 1925" (Харків)

"Кудрівка"

До Першої ліги натомість відправились:

"Ворскла" (Полтава)

"Лівий Берег" (Киів)

Хто гратиме в УПЛ-2025/26

Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали.

"Динамо" (Київ) "Олександрія" "Шахтар" (Донецьк) "Полісся" (Житомир) "Кривбас" (Кривий Ріг) "Карпати" (Львів) "Зоря" (Луганськ) "Рух" (Львів) "Верес" (Рівне) "Колос" (Ковалівка) "Оболонь" (Київ) ЛНЗ (Черкаси) "Епіцентр" (Кам'янець-Подільский) "Полтава" "Металіст 1925" (Харків) "Кудрівка"

Чи остаточний цей список

В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.

Головна проблема, що зазвичай виникає – стадіони. З невідповідністю арени нормам УПЛ уже зіткнувся "Епіцентр". Проблеми є й у "Полтави". Навряд чи зможе грати протягом сезону в Харкові "Металіст 1925". А інфраструктура "Кудрівки" – взагалі загадка.

Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.