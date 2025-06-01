ua en ru
Нд, 01 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Від Києва до Кудрівки. Повний склад майбутньої УПЛ: кого можуть не пустити в еліту

Неділя 01 червня 2025 18:35
UA EN RU
Від Києва до Кудрівки. Повний склад майбутньої УПЛ: кого можуть не пустити в еліту Фото: ФК "Кудрівка" – найбільш несподіваний новачок Прем'єр-ліги (ФК "Кудрівка")
Автор: Андрій Костенко

Сьогоднішні матчі плей-офф за УПЛ остаточно визначили список команд, які за спортивним принципом здобули право в наступному сезоні виступати в найвищому дивізіоні вітчизняного футболу.

Повний список команд-учасниць представляє РБК-Україна.

Які зміни відбулися в УПЛ

За підсумками чемпіонату України-2024/25 напряму з елітної когорти вилетіли:

  • "Інгулець" (Петрове)
  • "Чорноморець" (Одеса)

Їхні місця займуть два переможця Першої ліги:

  • "Епіцентр" (Кам'янець-Подільський)
  • "Полтава"

Ще дві путівки – 13-та та 14-та команди УПЛ розіграли в стикових протистояннях з 3-м та 4-м колективами Першої ліги. За їхніми підсумками право грати в найвищому дивізіоні отримали обидві команди, що були молодшими за рангом.

Переможці плей-офф за УПЛ:

  • "Металіст 1925" (Харків)
  • "Кудрівка"

До Першої ліги натомість відправились:

  • "Ворскла" (Полтава)
  • "Лівий Берег" (Киів)

Хто гратиме в УПЛ-2025/26

Таким чином топ-16 вітчизняних футбольних команд склали.

  1. "Динамо" (Київ)
  2. "Олександрія"
  3. "Шахтар" (Донецьк)
  4. "Полісся" (Житомир)
  5. "Кривбас" (Кривий Ріг)
  6. "Карпати" (Львів)
  7. "Зоря" (Луганськ)
  8. "Рух" (Львів)
  9. "Верес" (Рівне)
  10. "Колос" (Ковалівка)
  11. "Оболонь" (Київ)
  12. ЛНЗ (Черкаси)
  13. "Епіцентр" (Кам'янець-Подільский)
  14. "Полтава"
  15. "Металіст 1925" (Харків)
  16. "Кудрівка"

Чи остаточний цей список

В історії вітчизняного футболу було декілька випадків, коли команди, що пробивались до еліти за спортивним принципом, так і не підвищилися в класі. Вони не зуміли пройти атестацію УПЛ – просто кажучи, не відповідали нормам найвищого дивізіону.

Головна проблема, що зазвичай виникає – стадіони. З невідповідністю арени нормам УПЛ уже зіткнувся "Епіцентр". Проблеми є й у "Полтави". Навряд чи зможе грати протягом сезону в Харкові "Металіст 1925". А інфраструктура "Кудрівки" – взагалі загадка.

Тому щодо новачків еліти варто дочекатися офіційних рішень УАФ та УПЛ.

Раніше розповіли, як "Металіст 1925" та "Кудрівка" пробились в УПЛ.

Також розповіли, що Ротань забирає в "Полісся" лідерів "Олександрії".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол УПЛ
NEWS
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
Запоріжжя масовано атакували "Шахеди": відео наслідків
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів