От Киева до Кудривки. Полный состав будущей УПЛ: кого могут не пустить в элиту
Сегодняшние матчи плей-офф за УПЛ окончательно определили список команд, которые по спортивному принципу получили право в следующем сезоне выступать в высшем дивизионе отечественного футбола.
Полный список команд-участниц представляет РБК-Украина.
Какие изменения произошли в УПЛ
По итогам чемпионата Украины-2024/25 напрямую из элитной когорты вылетели:
- "Ингулец" (Петрово)
- "Черноморец" (Одесса)
Их места займут два победителя Первой лиги:
- "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- "Полтава"
Еще две путевки - 13-я и 14-я команды УПЛ разыграли в стыковых противостояниях с 3-м и 4-м коллективами Первой лиги. По их итогам право играть в высшем дивизионе получили обе команды, которые были младшими по рангу.
Победители плей-офф за УПЛ:
- "Металлист 1925" (Харьков)
- "Кудривка"
В Первую лигу отправились:
- "Ворскла" (Полтава)
- "Левый Берег" (Киев)
Кто будет играть в УПЛ-2025/26
Таким образом топ-16 отечественных футбольных команд составили.
- "Динамо" (Киев)
- "Александрия"
- "Шахтер" (Донецк)
- "Полесье" (Житомир)
- "Кривбасс" (Кривой Рог)
- "Карпаты" (Львов)
- "Заря" (Луганск)
- "Рух" (Львов)
- "Верес" (Ровно)
- "Колос" (Ковалевка)
- "Оболонь" (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
- "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
- "Полтава"
- "Металлист 1925" (Харьков)
- "Кудривка"
Окончательный ли этот список
В истории отечественного футбола было несколько случаев, когда команды, которые пробивались в элиту по спортивному принципу, так и не повысились в классе. Они не сумели пройти аттестацию УПЛ - попросту говоря, не соответствовали нормам высшего дивизиона.
Главная проблема, которая обычно возникает - стадионы. С несоответствием арены нормам УПЛ уже столкнулся "Эпицентр". Проблемы есть и у "Полтавы". Вряд ли сможет играть в течение сезона в Харькове "Металлист 1925". А инфраструктура "Кудривки" - вообще загадка.
Поэтому относительно новичков элиты стоит дождаться официальных решений УАФ и УПЛ.
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