Від Києва чекають "зустрічних" пропозицій щодо мирної угоди, - посол США при НАТО

За словами дипломата, саме президент США Дональд Трамп нині виступає посередником у діалозі між Києвом та Москвою. Він вже "зміг посадити сторони за стіл переговорів", однак наступний етап залежить від готовності обох досягти угоди.

"Якщо Зеленський та його команда приїдуть у Білий дім із пропозицією чи контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком", - заявив Вітакер.