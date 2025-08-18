UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Від Києва чекають "зустрічних" пропозицій щодо мирної угоди, - посол США при НАТО

Фото: посол США при НАТО Меттью Вітакер (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Білий дім розраховує отримати від української сторони "пропозиції" у відповідь на позицію, озвучену Росією під час переговорів на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла США в ефірі Fox News.

За словами дипломата, саме президент США Дональд Трамп нині виступає посередником у діалозі між Києвом та Москвою. Він вже "зміг посадити сторони за стіл переговорів", однак наступний етап залежить від готовності обох досягти угоди.

"Якщо Зеленський та його команда приїдуть у Білий дім із пропозицією чи контрпропозицією на те, що Росія висунула на Алясці, це стане важливим наступним кроком", - заявив Вітакер.

Як писали західні ЗМІ, під час зустрічі на Алясці російський диктатор Володимир Путін висунув США свої умови щодо завершення війни в Україні.

За інформацією журналістів, основні вимоги Кремля виглядають так:

  • Виведення українських військ із Донецької та Луганської областей. У відповідь Росія готова погодитися на "замороження" лінії фронту на території Херсонщини та Запоріжжя.
  • Визнання окупованого Криму російським. При цьому немає чіткого розуміння, йдеться лише про позицію США чи про загальне міжнародне визнання, включно з Україною.
  • Скасування санкцій. Кремль наполягає хоча б на частковому знятті міжнародних обмежень проти РФ.
  • Відмова України від членства в НАТО. Водночас, за повідомленнями ЗМІ, Путін допускає варіант отримання Києвом певних "гарантій безпеки".
  • Питання мови та церкви.
