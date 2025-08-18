RU

Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

От Киева ждут "встречных" предложений по мирному соглашению, - посол США при НАТО

Фото: посол США при НАТО Мэттью Уитакер (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Белый дом рассчитывает получить от украинской стороны "предложения" в ответ на позицию, озвученную Россией во время переговоров на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла США в эфире Fox News.

По словам дипломата, именно президент США Дональд Трамп сейчас выступает посредником в диалоге между Киевом и Москвой. Он уже "смог посадить стороны за стол переговоров", однако следующий этап зависит от готовности обеих достичь соглашения.

"Если Зеленский и его команда приедут в Белый дом с предложением или контрпредложением на то, что Россия выдвинула на Аляске, это станет важным следующим шагом", - заявил Уитакер.

Напомним, во время встречи на Аляске российский диктатор Владимир Путин озвучил собственное видение условий завершения войны против Украины. По информации СМИ, его предложения не предусматривают немедленного прекращения огня - оно возможно только после подписания полноценного мирного соглашения.

По информации журналистов, основные требования Кремля выглядят так:

  • Вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей. В ответ Россия готова согласиться на "замораживание" линии фронта на территории Херсонщины и Запорожья.
  • Признание оккупированного Крыма российским. При этом нет четкого понимания, речь идет только о позиции США или об общем международном признании, включая Украину.
  • Отмена санкций. Кремль настаивает хотя бы на частичном снятии международных ограничений против РФ.
  • Отказ Украины от членства в НАТО. В то же время, по сообщениям СМИ, Путин допускает вариант получения Киевом определенных "гарантий безопасности".
  • Вопрос языка и церкви.

