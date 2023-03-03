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Від Javelin до танків: WSJ розповів, як виглядає військова допомога США на 30 млрд доларів

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Вашингтон, П'ятниця 03 березня 2023 03:20
Від Javelin до танків: WSJ розповів, як виглядає військова допомога США на 30 млрд доларів Фото: WSJ розповів, як виглядає військова допомога США на 30 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США з початку війни РФ проти України виділили понад 30 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки. ЗСУ пообіцяли надати артилерію, ракети, стрілецьку зброю, бронетехніку, радарні системи, бронежилети, мільйони набоїв та багато іншого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Поки важко визначити, скільки одиниць техніки вже поставили чи пообіцяли США, зокрема через величезний масштаб постачань, зазначило WSJ.

У перелік обладнання, що передається ЗСУ, входять 10 тисяч зенітних установок і протитанкових комплексів, понад 200 вертольотів і танків, а також понад 1,5 млн артилерійських снарядів і боєприпасів до них.

Нагадаємо, США готуються оголосити 3 березня про нове постачання озброєнь до України, до якого увійдуть в основному снаряди.

За даними Reuters, йдеться про ракети GMLRS для РСЗВ HIMARS, снарядів для БМП Bradley та іншої техніки на загальну суму 400 млн доларів.

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Зброя з США Військова допомога
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