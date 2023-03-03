От Javelin до танков: WSJ рассказал, как выглядит военная помощь США на 30 млрд долларов

США с начала войны РФ против Украины выделили более 30 млрд долларов на помощь в области безопасности. ВСУ пообещали предоставить артиллерию, ракеты, стрелковое оружие, бронетехнику, радарные системы, бронежилеты, миллионы патронов и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Пока трудно определить, сколько единиц техники уже поставили или пообещали США, в частности, из-за огромного масштаба поставок, указало WSJ.

В перечень передаваемого ВСУ оборудования входят 10 тысяч зенитных установок и противотанковых комплексов, более 200 вертолетов и танков, а также свыше 1,5 млн артиллерийских снарядов и боеприпасов к ним.

Напомним, США готовятся объявить 3 марта о новой поставке вооружений в Украину, в которую войдут в основном снаряды.

По данным Reuters, речь идет о ракетах GMLRS для РСЗО HIMARS, снарядов для БМП Bradley и другой техники на общую сумму в 400 млн долларов.

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