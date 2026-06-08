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Від IT до defense tech: які професії стануть найбільш перспективними після війни

19:55 08.06.2026 Пн
2 хв
Прем'єр дала українській молоді кілька важливих порад
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ІТ є одним з секторів економіки, який буде розвиватися після війни (Getty Images)

Найдинамічніше в Україні після війни будуть розвиватись кілька секторів економіки. Серед них енергетика, ІТ і не тільки.

Про це прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила під час конференції "Освіта нової України 2.0", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вона розповіла про змодельовану стратегію післявоєнного відновлення країни. За її словами, найбільш прогресивними стануть ті напрямки, у яких Україна проявила силу під час повномасштабного вторгнення.

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"Це будуть енергетика, машинобудування, IT, defense tech і взагалі все, що "tech". Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися", - наголосила Свириденко.

Водночас прем'єр закликала студентів прислухатися до себе, шукати власні таланти та бути в гармонії із собою. Вона зауважила, що передбачити всі найбільш актуальні професії майбутнього заздалегідь майже неможливо.

Як приклад Свириденко навела український оборонний сектор. За її словами, мало хто уявляв, що за п’ять років він продемонструє такий масштабний стрибок, розширившись до 900 компаній.

Нагадаємо, в Україні роботодавці готові пропонувати окремим спеціалістам зарплати до 170 тисяч гривень на місяць. Високий рівень оплати праці нині характерний не лише для ІТ-сфери чи керівних посад, а й для представників технічних і робітничих професій.

Водночас після завершення війни в Україні прогнозують найбільший дефіцит кадрів саме у будівельній галузі. Причиною стане масштабна потреба у відновленні зруйнованої інфраструктури по всій країні.

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Юлія СвириденкоВійна в УкраїніРобота в Україні