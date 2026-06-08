Від IT до defense tech: які професії стануть найбільш перспективними після війни

Вона розповіла про змодельовану стратегію післявоєнного відновлення країни. За її словами, найбільш прогресивними стануть ті напрямки, у яких Україна проявила силу під час повномасштабного вторгнення.

"Це будуть енергетика, машинобудування, IT, defense tech і взагалі все, що "tech". Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися", - наголосила Свириденко.

Водночас прем'єр закликала студентів прислухатися до себе, шукати власні таланти та бути в гармонії із собою. Вона зауважила, що передбачити всі найбільш актуальні професії майбутнього заздалегідь майже неможливо.

Як приклад Свириденко навела український оборонний сектор. За її словами, мало хто уявляв, що за п’ять років він продемонструє такий масштабний стрибок, розширившись до 900 компаній.