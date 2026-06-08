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От IT до defense tech: какие профессии станут наиболее перспективными после войны

19:55 08.06.2026 Пн
2 мин
Премьер дала украинской молодежи несколько важных советов
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ІТ является одним из секторов экономики, который будет развиваться после войны (Getty Images)

Динамично в Украине после войны будут развиваться несколько секторов экономики. Среди них энергетика, ІТ и не только.

Об этом премьер-министр Юлия Свириденко заявила во время конференции "Образование новой Украины 2.0", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Она рассказала о смоделированной стратегии послевоенного восстановления страны. По ее словам, наиболее прогрессивными станут те направления, в которых Украина проявила силу во время полномасштабного вторжения.

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"Это будут энергетика, машиностроение, IT, defense tech и вообще все, что "tech". Это те отрасли, в которых мы проявили силу во время полномасштабного вторжения, где мы получили уникальный опыт, это то, что мы можем экспортировать и развиваться", - отметила Свириденко.

В то же время премьер призвала студентов прислушиваться к себе, искать собственные таланты и быть в гармонии с собой. Она отметила, что предусмотреть все наиболее актуальные профессии будущего заранее почти невозможно.

В качестве примера Свириденко привела украинский оборонный сектор. По ее словам, мало кто представлял, что за пять лет он продемонстрирует такой масштабный скачок, расширившись до 900 компаний.

Напомним, в Украине работодатели готовы предлагать отдельным специалистам зарплаты до 170 тысяч гривен в месяц. Высокий уровень оплаты труда сейчас характерен не только для ИТ-сферы или руководящих должностей, но и для представителей технических и рабочих профессий.

В то же время после завершения войны в Украине прогнозируют наибольший дефицит кадров именно в строительной отрасли. Причиной станет масштабная потребность в восстановлении разрушенной инфраструктуры по всей стране.

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