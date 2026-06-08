От IT до defense tech: какие профессии станут наиболее перспективными после войны

Она рассказала о смоделированной стратегии послевоенного восстановления страны. По ее словам, наиболее прогрессивными станут те направления, в которых Украина проявила силу во время полномасштабного вторжения.

"Это будут энергетика, машиностроение, IT, defense tech и вообще все, что "tech". Это те отрасли, в которых мы проявили силу во время полномасштабного вторжения, где мы получили уникальный опыт, это то, что мы можем экспортировать и развиваться", - отметила Свириденко.

В то же время премьер призвала студентов прислушиваться к себе, искать собственные таланты и быть в гармонии с собой. Она отметила, что предусмотреть все наиболее актуальные профессии будущего заранее почти невозможно.

В качестве примера Свириденко привела украинский оборонный сектор. По ее словам, мало кто представлял, что за пять лет он продемонстрирует такой масштабный скачок, расширившись до 900 компаний.