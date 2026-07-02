Від Хрещення Русі до свята Іллі: які дати липня найважливіші за календарем ПЦУ

Церковний календар на липень обіцяє багато важливих подій для вірян. І йдеться не лише про великі свята, але й загальновідомі пам'ятні дні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Православної Церкви України (ПЦУ) у Facebook.
Українцям нагадали, що в липні у церковному календарі багато:
"Зокрема для нашої Української Церкви", - уточнили у ПЦУ.
Перше число місяця відзначилось днем пам'яті святих чудотворців Косми та Даміана (Безсрібників).
Вони жили у ІІІ столітті та були благословенні Господом даром зцілення, який застосовували всім на благо і лікували безкоштовно. Саме за це їх називали безсрібниками.
На 2 липня припадає спогад події Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні (передмісті Константинополя), що відбулася понад півтори тисячі років тому.
7 липня - ПЦУ вшановує преподобних Іова та Феодосія Манявських.
"Які вважаються засновниками унікальної Манявської обителі, знаної як Український Афон", - розповіли українцям.
10 липня - день вшанування пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, засновника українського чернецтва.
11 липня - день пам'яті рівноапостольної княгині Ольги, яка була першою християнкою на великокняжому престолі Києва.
13 липня - Собор архангела Гавриїла.
"Соборне вшанування архангела Гавриїла, благовісника Господнього", - уточнили у ПЦУ.
14 липня - Благовірного Оскольда, першомученика Київського.
Йдеться про першого київського князя-християнина Оскольда, який звершував благовісницьку місію ще до загального хрещення України-Руси.
15 липня - ПЦУ буде одночасно:
20 липня - ПЦУ відзначатиме день пам'яті пророка Іллі.
"Який жив приблизно за 900 років до Різдва Господа Ісуса Христа", - нагадали вірянам.
22 липня - Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.
23 липня - Почаївської ікони Божої Матері.
24 липня - Мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
25 липня - Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
27 липня - Великомученика і цілителя Пантелеймона.
Насамкінець в останній день липня - 31 числа - в новоюліанському церковному календарі згадуються:
"Слава Богу за все", - підсумували у ПЦУ.
Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, чи може онлайн-трансляція замінити похід до храму.
Крім того, українцям пояснили, коли та як просити благословення у священника.
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