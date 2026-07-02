От Крещения Руси до праздника Ильи: какие даты июля самые важные по календарю ПЦУ

Церковный календарь на июль обещает множество важных событий для верующих. И речь не только о больших праздниках, но и об общеизвестных памятных днях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.
Украинцам напомнили, что в июле в церковном календаре много:
"В частности для нашей Украинской Церкви", - уточнили в ПЦУ.
Первое число месяца ознаменовалось днем памяти святых чудотворцев Космы и Дамиана (Бессеребряников).
Они жили в ІІІ веке и были благословлены Господом даром исцеления, который применяли всем во благо и лечили бесплатно. Именно за это их называли бессеребренниками.
На 2 июля приходится воспоминание события Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (пригороде Константинополя), которое произошло более полутора тысяч лет назад.
7 июля - ПЦУ чествует преподобных Иова и Феодосия Манявских.
"Которые считаются основателями уникальной Манявской обители, известной как Украинский Афон", - рассказали украинцам.
10 июля - день почитания памяти преподобного Антония Киево-Печерского, основателя украинского монашества.
11 июля - день памяти равноапостольной княгини Ольги, которая была первой христианкой на великокняжеском престоле Киева.
13 июля – Собор архангела Гавриила.
"Соборное чествование архангела Гавриила, благовестника Господня", - уточнили в ПЦУ.
14 июля - Благоверного Оскольда, первомученика Киевского.
Речь идет о первом киевском князе-христианине Аскольде, который совершал благовестническую миссию еще до общего крещения Украины-Руси.
15 июля - ПЦУ будет одновременно:
20 июля - ПЦУ будет отмечать день памяти пророка Ильи.
"Который жил примерно за 900 лет до Рождества Господа Иисуса Христа", - напомнили верующим.
22 июля - Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины.
23 июля - Почаевской иконы Божией Матери.
24 июля - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
25 июля - Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
В завершение, в последний день июля - 31 числа - в новоюлианском церковном календаре упоминаются:
"Слава Богу за все", - подытожили в ПЦУ.
Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, может ли онлайн-трансляция заменить поход в храм.
Кроме того, украинцам объяснили, когда и как просить благословения у священника.
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