Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовано половину захопленого, - Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виразив захоплення українцями, які морожньо боронять свої території від російських загарбників.

Про це повідомдяє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу американського лідера у Варшаві.

Байден зауважив, що Росія вже рік бомбить українські території та намагається їх знищити. Однак Україна все ще вільна та незалежна держава.

"Від Херсона до Харкова українці борються. Вони відвойовують свої території. Понад 50% територій, які Росія захопила минулого року. Над цією територією вже майорить синьо-жовтий український прапор", - сказав американський лідер.