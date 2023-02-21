От Херсона до Харькова украинцы борются, отвоевана половина захваченного, - Байден

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления американского лидера в Варшаве.

Байден отметил, что Россия уже год бомбит украинские территории и пытается их уничтожить. Однако Украина все еще свободное и независимое государство.

"От Херсона до Харькова украинцы борются. Они отвоевывают свои территории. Более 50% территорий, которые Россия захватила в прошлом году. Над этой территорией уже развевается сине-желтое украинское знамя", - сказал американский лидер.