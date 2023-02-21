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Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовано половину захопленого, - Байден

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 19:49
Від Херсона до Харкова українці борються, відвойовано половину захопленого, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виразив захоплення українцями, які морожньо боронять свої території від російських загарбників.

Про це повідомдяє РБК-Україна з посиланням на трансляцію виступу американського лідера у Варшаві.

Байден зауважив, що Росія вже рік бомбить українські території та намагається їх знищити. Однак Україна все ще вільна та незалежна держава.

"Від Херсона до Харкова українці борються. Вони відвойовують свої території. Понад 50% територій, які Росія захопила минулого року. Над цією територією вже майорить синьо-жовтий український прапор", - сказав американський лідер.

Зазначимо, що Джо Байден 20 лютого прибув до Києва з неанонсованим візитом. Він вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні та провів перемовини з президентом Володимиром Зеленським.

Президент США після Києва вирушив до Польщі. Там у нього відбулась зустріч з президентом Анджеєм Дудою та переговори з союзниками НАТО.

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