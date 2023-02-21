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От Херсона до Харькова украинцы борются, отвоевана половина захваченного, - Байден

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 19:49
От Херсона до Харькова украинцы борются, отвоевана половина захваченного, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил восхищение украинцами, морозно защищающими свои территории от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления американского лидера в Варшаве.

Байден отметил, что Россия уже год бомбит украинские территории и пытается их уничтожить. Однако Украина все еще свободное и независимое государство.

"От Херсона до Харькова украинцы борются. Они отвоевывают свои территории. Более 50% территорий, которые Россия захватила в прошлом году. Над этой территорией уже развевается сине-желтое украинское знамя", - сказал американский лидер.

Отметим, что Джо Байден прибыл 20 февраля в Киев с неанонсированным визитом. Он почтил память Героев Небесной Сотни ипровел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Президент США после Киева отправился в Польшу. Там у него прошла встреча с президентом Анджеем Дудой и переговоры с союзниками НАТО.

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