Від футболу до темного фентезі: які три нові гри у PS Plus будуть доступні у травні

Найгучнішим релізом у травневій добірці став футбольний симулятор EA Sports FC 26. Це вже третя частина франшизи після завершення співпраці EA з FIFA.

Гра пропонує понад 20 000 ліцензованих гравців та 750 клубів. У цій частині розробники оновили ігровий процес на основі відгуків спільноти та додали нові режими у Football Ultimate Team. Підписники PlayStation Plus також отримають спеціальний набір іконок для своєї команди.

Попри високу популярність серед гравців та середній бал 77/100 від критиків, проєкт має неоднозначну репутацію: користувачі Metacritic оцінили гру лише у 2,9 бала, а у Steam вона збирає неоднозначні відгуки.

Разом із футболом для підписників додадуть:

Wuchang: Fallen Feathers - RPG-екшн у стилі темного фентезі. Гра має 74 бали від критиків та непогані оцінки від користувачів у Steam.

Сюжет розгортається в останні роки правління китайської династії Мін. Головна героїня - жінка-пірат Учан, яка втратила пам'ять і намагається вижити у країні, де таємнича хвороба перетворює людей на монстрів.

Гравцям доведеться опановувати різні стилі бою та шукати стародавню вогнепальну зброю, щоб відкрити "правду у серці хаосу".

Примітно, що даний проєкт доступний виключно для власників PlayStation 5.

Nine Sols - 2D-платформер, що став справжнім хітом серед критиків та гравців. Його середній бал на Metacritic становить 86/100, а у Steam проєкт отримав "надзвичайно схвальні" відгуки.

Бойова система гри натхненна механіками Sekiro і базується на відхиленні атак. Головний герой - мстивий воїн, який прагне знищити дев'ять могутніх правителів (Солів) у покинутому царстві, де колись панувала давня інопланетна раса.

Коли можна завантажити

Всі три гри будуть відкриті для завантаження у період з 5 травня по 1 червня 2026 року. На відміну від квітневої добірки, деталі якої просочилися у мережу заздалегідь, цього разу Sony вдалося втримати список ігор у секреті до офіційного анонсу.

Ігри будуть доступні для всіх рівнів підписки: Essential, Extra та Premium.

Користувачам нагадують, що до 5 травня ще є можливість забрати ігри з попереднього місяця. Після додавання нових тайтлів до бібліотеки вони залишатимуться доступними доти, доки активна ваша підписка PS Plus.