Від'ємні ціни на електроенергію. Як це стало можливим у Європі та що означає

Днями ціни на електроенергію в Європі сягали від'ємних значень. Падіння нижче нуля зафіксували в цілій низці країн на тлі максимумів виробництва енергії на сонячних електростанціях.

РБК-Україна пояснює, що таке від'ємні ціни, чому це взагалі можливо в Європі та чи впливає на платіжки за світло.

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Ціни на електроенергію нижче нуля? Що відбувається в Європі

Високий обсяг вироблення електроенергії сонячними електростанціями в Німеччині призвів до того, що ціни в кількох країнах пішли в мінус. За даними європейської біржі Epex Spot SE, 3 березня ціни в Німеччині опускалися до -17,73 євро/МВт*год у період 13:00 до 14:00. Ціни в Нідерландах і Бельгії теж опускалися нижче нуля.

Від'ємні ціни стають дедалі частішим явищем у Європі, оскільки поновлювані джерела наповнюють мережу, а пропозиція перевищує попит. Що стосується споживачів, то здебільшого зниження цін відчувають на півночі Європи. Однак це викликає занепокоєння в інвесторів у сонячну та вітрову енергетику, оскільки негативні ціни знижують прибутковість.

Пікове вироблення сонячної енергії в Німеччині 3 березня досягло 39,9 ГВт, що є найвищим показником з вересня 2024 року. У Великій Британії цей показник досяг у суботу рекордних 9 ГВт, а у Франції - 15,6 ГВт у неділю.

Згідно з розрахунками Bloomberg, цього тижня виробництво електроенергії з відновлюваних джерел залишатиметься на високому рівні, досягаючи піку щодня близько 35 ГВт у Німеччині. І найімовірніше сезонне зростання найбільше впливатиме на оптові ціни.

Примітно, що подібна ситуація відбувається не вперше. Наприклад, у травні 2023 року вартість 1 мегавата падала до -41 євроцента у Німеччині, Австрії, Франції, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Литві, Латвії та Естонії. А цього року, ймовірно, в Європі буде зафіксовано рекордну кількість годин із цінами на електроенергію нижче нуля.

Що викликає від'ємні ціни і де це поширено

Як нафта і природний газ, електроенергія продається на оптових ринках. Різниця в тому, що нафту і газ можна зберігати, тоді як електроенергія виробляється і споживається миттєво. І якщо вироблена потужність перевищує попит і не може бути відкладена для використання в майбутньому (через обмежений обсяг батарей, що підключаються до мережі для зберігання), то ціни падають нижче нуля.

Коли це відбувається, виробникам фактично доводиться самим платити споживачам, щоб вони забрали надлишки енергії.

Від'ємні ціни в Європі стають дедалі частішим явищем унаслідок того, що в спробі скоротити викиди вуглецю зростає частка поновлюваних джерел. Наприклад, виробництво на вітрових станціях може різко зрости або впасти протягом кількох годин, а збільшення обсягу сонячної енергії призводить до надлишкової пропозиції вдень, коли генерація досягає піку.

Передбачається, що найбільший в Європі німецький ринок сонячної енергії перевищить у 2025 році 100 ГВт встановленої потужності. Це більш ніж удвічі більше значень п'ятирічної давності. Згідно з прогнозами, генерація на СЕС досягне майже 20% від загального річного виробництва електроенергії в Німеччині та 15% ще в деяких частинах Європи.

Які країни потерпають від від'ємних цін на електроенергію

Уперше від'ємні ціни були зафіксовані в Німеччині 2008 року. А останніми роками стають дедалі поширенішими по всьому світу - від Європи до Австралії та США.

За даними британського аналітичного центру Aurora Energy Research, у 2024 році Фінляндія випередила всі інші європейські ринки, коли в країні зафіксували 725 годин із від'ємною ціною порівняно з 5 годинами 2021 року. Обмежена пропускна здатність для експорту означала, що Фінляндія не могла продавати більше зайвої енергії. Загалом на країни Північної Європи припадає найвища частота цін нижче нуля.

Справжнім випробуванням для Австралії стала швидка відмова від вугілля і масове впровадження сонячної енергії. Енергосистема насилу справлялася з різкими стрибками, ціни на біржі падали нижче нуля протягом 23% часу IV кварталу минулого року, а деякі комунальні служби пропонували безкоштовну електрику в обідній час.

Через зростання вітрової та сонячної генерації, а також брак обсягів для зберігання в мережах дедалі частіше спостерігаються від'ємні ціни в США. Наприклад, у Техасі вони фіксуються навіть у години підвищеного попиту з 06:00 до 22:00 у будні. Наприкінці минулого жовтня середня біржова ціна була від'ємною протягом двох днів і досягала рекордних -7,37 долара/МВт*год.

Що не так з від'ємною ціною і чи впливає вона на платіжки за світло

Ризики в тому, що від'ємні ціни знижують середню оптову ціну на електроенергію, що скорочує прибуток від "зеленої енергетики". А якщо проєкти відновлюваних джерел виглядають менш економічно привабливими, це може уповільнити перехід до системи з нульовими викидами.

Наприклад, сонячна енергія в Іспанії настільки поширена, що це призводить до тривалих періодів із цінами близько нуля. У спробах захистити проєкти від від'ємних цін розробники поновлюваних джерел укладають довгострокові контракти на продаж енергії, зазвичай на терміни понад 10 років. І це може посилити проблему, створюючи ще менше стимулів для виробників відновлюваної енергії знижувати генерацію в періоди надлишку.

Для переважної більшості споживачів негативні ціни не означають нижчі рахунки за електроенергію. Бо вони отримують її за контрактами з фіксованою ціною, які не відображають коливання на оптових ринках.

Тобто якби оптові ціни на електроенергію опускалися нижче нуля, наприклад, в Україні, то для тих же побутових споживачів це б не відбилося в платіжках. Адже тарифи на світло встановлюються рішенням уряду. Зазначимо, щонайменше до кінця квітня 2025 року в країні діє фіксований тариф 4,32 гривні/кВт*год незалежно від обсягів споживання (з поправкою на 50%-ву знижку в нічні години для тих, хто має двозонні лічильники, і споживачів з електричними установками для опалення).

Однак понад 1 млн користувачів у Північній Європі мають контракти, прив'язані до оптових цін. І коли ціна за певну годину опускається нижче нуля, їм зараховується кредит конкретно на цей час. Ідея в тому, щоб заохотити звичку заряджати електрокари і користуватися енергоємними приладами в періоди пікового вироблення і низької вартості електроенергії. Але навіть якщо споживачам платять за її використання, платіжки не стають нульовими. По-перше, це може тривати лише кілька годин, а по-друге, рахунки включають мережеві збори, податки тощо.