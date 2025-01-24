Тарифи на тепло і світло не зміняться до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
Тарифи на тепло і світло найближчим часом не зростатимуть. Вони залишаться незмінними до кінця опалювального сезону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"На цей опалювальний сезон тарифи на тепло і світло, як ми й обіцяли, залишаються без жодних змін", - констатував він.
Як зазначив глава Кабміну, у бюджеті на 2025 рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд гривень.
"Це забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують", - додав урядовець.
Знижка на світло в Україні з 1 лютого: хто отримає
Ціни на електроенергію з 1 лютого в Україні знизяться, але пільговий тариф діятиме не для всіх споживачів. Зокрема, ним зможуть користуватися побутові споживачі, які використовують для опалення електроприлади.
Для цієї категорії ціна буде знижена на три місяці - до 30 квітня 2025 року (завершення опалювального сезону). За 1 кВт електроенергії потрібно буде сплатити 2,64 грн, якщо обсяг споживання на місяць не перевищує 2000 кВт. Тариф за кіловати понад цієї норми становитиме 4,32 грн/кВт-год.
Цей тариф діятиме з лютого, тобто розрахунок у платіжках за січень буде ще за "старими" правилами.
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