Отрицательные цены на электроэнергию. Как это стало возможным в Европе и что означает

На днях цены на электроэнергию в Европе достигали отрицательных значений. Падение ниже нуля зафиксировали в целом ряде стран на фоне максимумов выработки на солнечных электростанциях.

РБК-Украина объясняет, что такое отрицательные цены, почему это вообще возможно в Европе и влияет ли на платежки за свет.

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Цены на электроэнергию ниже нуля? Что происходит в Европе

Высокий объем выработки электроэнергии солнечными электростанциями в Германии привел к тому, что цены в нескольких странах ушли в минус. По данным европейской биржи Epex Spot SE, 3 марта цены в Германии опускались до -17,73 евро/МВт*ч в период 13:00 до 14:00. Цены в Нидерландах и Бельгии тоже опускались ниже нуля.

Отрицательные цены становятся все более частым явлением в Европе, поскольку возобновляемые источники наводняют сеть, а предложение превышает спрос. Что касается потребителей, то в основном снижение цен чувствуют на севере Европы. Однако это вызывает беспокойство у инвесторов в солнечную и ветровую энергетику, так как отрицательные цены снижают доходность.

Пиковая выработка солнечной энергии в Германии 3 марта достигла 39,9 ГВт, что является самым высоким показателем с сентября 2024 года. В Великобритании этот показатель достиг в субботу рекордных 9 ГВт, а во Франции - 15,6 ГВт в воскресенье.

Согласно расчетам Bloomberg, на этой неделе производство электроэнергии из возобновляемых источников будет оставаться на высоком уровне, достигая пика каждый день около 35 ГВт в Германии. И скорее всего сезонный рост будет оказывать наибольшее влияние на оптовые цены.

Примечательно, что подобная ситуация происходит не впервые. Например, в мае 2023 года стоимость 1 мегаватта падала до -41 евроцента в Германии, Австрии, Франции, Норвегии, Швеции, Финляндии, Литве, Латвии и Эстонии. А в этом году, вероятно, в Европе будет зафиксировано рекордное число часов с ценами на электроэнергию ниже нуля.

Что вызывает отрицательные цены и где это распространено

Как нефть и природный газ, электроэнергия продается на оптовых рынках. Разница в том, что нефть и газ может храниться, в то время как электроэнергия производится и потребляется мгновенно. И если вырабатываемая мощность превышает спрос и не может быть отложена для использования в будущем (из-за ограниченного объема батарей, подключаемых к сети для хранения), то цены падают ниже нуля.

Когда это происходит, производителям фактически приходится самим платить потребителям, чтобы они забрали излишки энергии.

Отрицательные цены в Европе становятся все более частым явлением в результате того, что в попытке сократить выбросы углерода растет доля возобновляемых источников. Например, производство на ветровых станциях может резко возрасти или упасть в течение нескольких часов, а увеличение объема солнечной энергии приводит к избыточному предложению днем, когда генерация достигает пика.

Предполагается, что крупнейший в Европе немецкий рынок солнечной энергии превысит в 2025 году 100 ГВт установленной мощности. Это более чем в два раза больше значений пятилетней давности. Согласно прогнозам, генерация на СЭС достигнет почти 20% от общего годового производства электроэнергии в Германии и 15% еще в некоторых частях Европы.

Какие страны страдают от отрицательных цен на электроэнергию

Впервые отрицательные цены были зафиксированы в Германии в 2008 году. А в последние годы становятся все более распространенными по всему миру - от Европы до Австралии и США.

По данным британского аналитического центра Aurora Energy Research, в 2024 году Финляндия опередила все другие европейские рынки, когда в стране зафиксировали 725 часов с отрицательной ценой по сравнению с 5 часами в 2021 году. Ограниченная пропускная способность для экспорта означала, что Финляндия не могла продавать больше лишней энергии. В целом на страны Северной Европы приходится самая высокая частота цен ниже нуля.

Настоящим испытанием для Австралии стал быстрый отказ от угля и массовое внедрение солнечной энергии. Энергосистема с трудом справлялась с резкими скачками, цены на бирже падали ниже нуля в течение 23% времени IV квартала прошлого года, а некоторые коммунальные службы предлагали бесплатное электричество в обеденное время.

Из-за роста ветровой и солнечной генерации, а также нехватки объемов для хранения в сетях все чаще наблюдаются отрицательные цены в США. Например, в Техасе они фиксируются даже в часы повышенного спроса с 06:00 до 22:00 по будням. В конце прошлого октября средняя биржевая цена была отрицательной в течение двух дней и достигала рекордных -7,37 доллара/МВт*ч.

Что не так с отрицательной ценой и влияет ли она на платежки за свет

Риски в том, что отрицательные цены снижают среднюю оптовую цену на электроэнергию, что сокращает прибыть от "зеленой энергетики". А если проекты возобновляемых источников выглядят менее экономически привлекательными, это может замедлить переход к системе с нулевыми выбросами.

Например, солнечная энергия в Испании настолько распространена, что это приводит к длительным периодам с ценами около нуля. В попытках защитить проекты от отрицательных цен разработчики возобновляемых источников заключают долгосрочные контракты на продажу энергии, обычно на сроки более 10 лет. И это может усугубить проблему, создавая еще меньше стимулов для производителей возобновляемой энергии снижать генерацию в периоды избытка.

Для подавляющего большинства потребителей отрицательные цены не означают более низкие счета за электроэнергии. Потому что они получают ее по контрактам с фиксированной ценой, которые не отражают колебания на оптовых рынках.

То есть если бы оптовые цены на электроэнергию опускались ниже нуля, например, в Украине, то для тех же бытовых потребителей это бы не отразилось в платежках. Так как тарифы на свет устанавливаются решением правительства. Отметим, как минимум до конца апреля 2025 года в стране действует фиксированный тариф 4,32 гривны/кВт*ч независимо от объемов потребления (с поправкой на 50%-ую скидку в ночные часы для тех, у кого есть двузонные счетчики, и потребителей с электрическими установками для отопления).

Однако более 1 млн пользователей в Северной Европе имеют контракты, привязанные к оптовым ценам. И когда цена за определенный час опускается ниже нуля, им зачисляется кредит конкретно на это время. Идея в том, чтобы поощрить привычку заряжать электрокары и пользоваться энергоемкими приборами в периоды пиковой выработки и низкой стоимость электроэнергии. Но даже если потребителям платят за ее использование, платежки не становятся нулевыми. Во-первых, это может длиться всего несколько часов, а во-вторых, счета включают сетевые сборы, налоги и т.д.