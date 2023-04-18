Від'єднав ЗАЕС від енергосистеми України: окупаційний "директор" станції отримав підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру окупаційному "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку, який від’єднав станцію від енергосистеми України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що раніше Романенко був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області РФ.

Після захоплення станції чоловік став "директором» створеної загарбниками "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", яка входить до структури "Росатому".

Встановлено, що з 11 березня до листопада 2022 року він забезпечив виконання вказівки Кремля щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України. У подальшому фігурант організовував роботу атомного об’єкта в інтересах РФ. Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати росіян і співпрацювати з ними. У разі незгоди - погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів РФ.

СБУ повідомила Романенку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, росіяни викрали ще чотирьох співробітників ЗАЕС, які були "лояльними" до окупаційного керівництва станції.

Окрім того, загарбники катують працівників Запорізької АЕС та змушують їх отримувати російські паспорти.

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