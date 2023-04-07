Окупанти викрали чотирьох "лояльних" працівників ЗАЕС, - Енергоатом

Російські окупанти викрали ще чотирьох співробітників Запорізької АЕС. Робітники були "лояльними" до окупаційного керівництва станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Зазначається, що 6 квітня окупанти у масках вдерлися до одного з приміщень ЗАЕС та забрали чотирьох працівників служби фізичного захисту станції. Персонал вивезли у невідомому напрямку.

"Показово, що всі четверо вважалися лояльними до окупаційного керівництва ЗАЕС, адже підписали контракти з фейковою АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"", - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих також був заступник "начальника" служби Марк Волков, який раніше допомагав окупантів.

"Цікавим, щоправда, є інший факт: попри "офіційний" перехід на роботу до окупантів, їхні боси не можуть віднайти у затриманих паспорти РФ: чи то не взяли поки, чи ретельно приховують", - зазначають атомники.

Водночас ситуація на Запорізькій АЕС стає все більш напруженою. Окупанти посилюють перевірки та пошук "неблагонадійних".

Нагадаємо, 29 березня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану Запорізьку АЕС.

Гроссі зазначив, що Запорізьку АЕС неможливо захистити, оскільки біля станції збільшилась кількість військ.

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