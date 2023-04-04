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Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх отримувати російські паспорти, - ЦНС

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Енергодар, Вівторок 04 квітня 2023 21:19
Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх отримувати російські паспорти, - ЦНС Фото: Окупанти катують працівників ЗАЕС (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції та змушують їх отримувати паспорти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх незгодних працівників ЗАЕС вивозять та катують. Також особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "Росатомом".

"Зауважимо, що РФ не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії розробляє нову концепцію захисту Запорізької АЕС та обговорює це питання з російською та українською сторонами.

Колишньому заступнику головного інженера Запорізької АЕС Юрію Чернічуку оголосили про підозру.

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