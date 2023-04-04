Окупанти катують працівників ЗАЕС та змушують їх отримувати російські паспорти, - ЦНС

В Енергодарі окупанти викрадають працівників Запорізької атомної електростанції та змушують їх отримувати паспорти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог створив "кишенькову" професійну спілку до якої примусово мають приєднатись всі працівники станції, а для вступу необхідно отримати паспорт ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх незгодних працівників ЗАЕС вивозять та катують. Також особлива увага приділяється тим, хто не уклав договір з "Росатомом".

"Зауважимо, що РФ не здатна звільнити всіх працівників станції через брак робочої сили відповідного фаху", - додали в ЦНС.