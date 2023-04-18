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Отсоединил ЗАЭС от энергосистемы Украины: оккупационный "директор" станции получил подозрение

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Вторник 18 апреля 2023 14:13
Отсоединил ЗАЭС от энергосистемы Украины: оккупационный "директор" станции получил подозрение Фото: Олег Романенко (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении оккупационному "директору" Запорожской АЭС Олегу Романенко, которые отсоединил станцию от энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ранее Романенко был главным инженером Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.

После захвата станции мужчина стал "директором" созданной захватчиками "эксплуатирующей организации Запорожской АЭС", входящей в структуру "Росатома".

Установлено, что с 11 марта по ноябрь 2022 года он обеспечил выполнение указания Кремля об отключении атомной электростанции от объединенной энергосистемы Украины. В дальнейшем фигурант организовывал работу атомного объекта в интересах РФ. Для этого он подстрекал работников АЭС поддержать россиян и сотрудничать с ними. В случае несогласия - угрожал "увольнением" и преследованиями со стороны карательных органов РФ.

СБУ сообщила Романенко о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, россияне похитили еще четырех сотрудников ЗАЭС, которые были "лояльными" к оккупационному руководству станции.

Кроме того, захватчики пытают работников Запорожской АЭС и заставляют их получать российские паспорта.

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