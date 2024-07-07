Від двох до чотирьох черг відразу. Якими завтра будуть відключення світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК та " Укренерго ".

За даними "Укренерго" з 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 - чотири.

В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно.

Водночас в ДТЕК повідомили, що в Києві, а також в Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень з 14:00 і до кінця доби.

"Споживання зростає через спеку", - пояснили в "Укренерго".