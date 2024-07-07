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От двух до четырех очередей сразу. Какими завтра будут отключения света

Украина, Воскресенье 07 июля 2024 17:48
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От двух до четырех очередей сразу. Какими завтра будут отключения света Фото: графики отключений будут применяться на протяжении всех суток (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 8 июля, графики отключений света будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК и "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго" с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре.

В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

"Потребление растет из-за жары", - пояснили в "Укрэнерго".

Напомним, что сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук объяснил, почему украинцам выключают свет ночью.

Мы также сообщали, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обеспечить бесперебойное электроснабжение военным.

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Электроэнергия
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