От двух до четырех очередей сразу. Какими завтра будут отключения света

Завтра, 8 июля, графики отключений света будут применяться в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК и " Укрэнерго ".

По данным "Укрэнерго" с 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре.

В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно.

В то же время в ДТЭК сообщили, что в Киеве, а также в Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

"Потребление растет из-за жары", - пояснили в "Укрэнерго".