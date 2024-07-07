Чому світло вимикають і вночі: відповідь ДТЕК

Відключення світла наразі відбуваються не тільки вдень, а і вночі, адже частина генерації в цей час доби просто не працює.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"В цілому - це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", розповів Сахарук.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 липня, планувалось, що відключення світла буде відтерміновано до 15:00, однак електрики вже два рази переносили відключення на годину і таким чином наразі відомо, що графіки не застосовуватимуться до 17:00.

Сахарук відповів, чи будуть сьогодні ще перенесення графіків відключення світла.

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