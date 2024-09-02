Від дитсадків до вишів: у МОН розкрили деталі масштабних змін в освіті

Новий навчальний рік в Україні починається в умовах війни та непростими викликами для всього суспільства. Але він завжди особливий та сповнений надій і нових можливостей.
РБК-Україна пише про те, які нововведення у сфері освіти заплановані на 2024-2025 навчальний рік із посиланням на допис у Facebook міністра освіти і науки Оксена Лісового.
У новому навчальному році планують активно працювати над розвитком та змінами у кожній ланці освітньої сфери. За словами очільника відомства, продовжуватимуть роботу над розвитком дошкільної освіти, початкової школи, реформами старшої школи, трансформацією професійно-технічної та вищої освіти, а також над забезпеченням рівного доступу до освіти для різних категорій дітей.
"Наше завдання — створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні", – зазначає міністр.
Дошкільна освіта:
Нова українська школа (НУШ): інвестиції в розвиток особистості та сучасні освітні можливості:
Освіта для кожного:
Офлайн-школа:
Реформа старшої школи:
Оновлений курс "Захист України":
Трансформація професійно-технічної освіти.
Свобода вибору у вищій освіті:
Раніше РБК-Україна писало, скільки доведеться витратити, щоб зібрати дитину до школи у 2024 році.
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