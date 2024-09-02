От детсадов к вузам: в МОН раскрыли детали масштабных изменений в образовании

Новый учебный год на Украине начинается в условиях войны и непростыми вызовами для всего общества. Но он всегда особенный и полон надежд и новых возможностей.
РБК-Украина пишет о том, какие нововведения в сфере образования запланированы на 2024-2025 учебный год со ссылкой на сообщение в Facebook министра образования и науки Оксена Лисового.
В новом учебном году планируется активно работать над развитием и изменениями в каждом звене образовательной сферы. По словам главы ведомства, будут продолжать работу над развитием дошкольного образования, начальной школы, реформами старшей школы, трансформацией профессионально-технического и высшего образования, а также обеспечением равного доступа к образованию для разных категорий детей.
"Наша задача — создать образовательную среду, которая будет формировать образованную, высокомотивированную и патриотическую молодежь. Молодежь, которая сможет самореализоваться и строить желаемую страну, за которую мы боремся сегодня", – отмечает министр.
Дошкольное образование:
Новая украинская школа (НУШ): инвестиции в развитие личности и современные образовательные возможности:
Образование для каждого:
Офлайн-школа:
Реформа старшей школы:
Обновленный курс "Защита Украины":
Трансформация профессионально-технического образования.
Свобода выбора в высшем образовании:
Ранее РБК-Украина писала, сколько придется потратить , чтобы собрать ребенка в школу в 2024 году.
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