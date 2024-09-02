От детсадов к вузам: в МОН раскрыли детали масштабных изменений в образовании

Приоритеты в 2024-2025 учебном году

В новом учебном году планируется активно работать над развитием и изменениями в каждом звене образовательной сферы. По словам главы ведомства, будут продолжать работу над развитием дошкольного образования, начальной школы, реформами старшей школы, трансформацией профессионально-технического и высшего образования, а также обеспечением равного доступа к образованию для разных категорий детей.

"Наша задача — создать образовательную среду, которая будет формировать образованную, высокомотивированную и патриотическую молодежь. Молодежь, которая сможет самореализоваться и строить желаемую страну, за которую мы боремся сегодня", – отмечает министр.

Основные направления работы в образовательной сфере в 2024-2025 годах

Дошкольное образование:

обеспечение доступности дошкольного образования с расширением возможностей для родителей в выборе формы обучения

внедрение английского языка для воспитанников детских садов

государственный стандарт дошкольного образования как гарантия качественной подготовки детей к школе

Новая украинская школа (НУШ): инвестиции в развитие личности и современные образовательные возможности:

выделение 1,5 млрд грн на учебники в 2024 году

субвенция в поддержку НУШ в 2024 году в размере 1,5 млрд грн

внесение изменений в типовую образовательную программу для 5-9 классов

повышение гибкости школ и усилия по преодолению образовательных потерь

предусмотрено финансирование для повышения квалификации педагогов

Образование для каждого:

расширение сети "Школы супергероев" с открытием еще 6 образовательных центров в 2024 году

одобрение Национальной стратегии развития инклюзивного обучения до 2029 года

распределение субвенций для поддержки лиц с особыми образовательными потребностями

запуск программы "Точка прикосновения" для обучения и реабилитации лиц, потерявших зрение из-за войны

Офлайн-школа:

строительство укрытий в школах

обеспечение общин школьными автобусами

предоставление девайсов для дистанционного обучения

адаптация к нуждам учащихся, в частности на временно оккупированных территориях, для детей за границей, в прифронтовых зонах, а также для внутренне перемещенных лиц

Реформа старшей школы:

запуск профильного образования с 2027 года

образование, ориентированное на индивидуальное развитие

возможность выбора профиля обучения

создание академических лицеев для 10-12 классов

переход на полное среднее образование за 12 лет, согласно международным стандартам

Обновленный курс "Защита Украины":

внедрение принципа гендерного равенства

выделение 100 млн грн на повышение квалификации учителей

создание учебных центров

финансирование на сумму 1,64 млрд грн для закупки симуляторов, тиров, аптечек и тренажеров

Трансформация профессионально-технического образования.

Свобода выбора в высшем образовании: