Скільки доведеться витратити, щоб зібрати дитину до школи у 2024 році: огляд цін

До початку наступного навчального року залишилося менше місяця і зараз батьки активно збирають дітей до школи та скуповують необхідний одяг та шкільне приладдя.

РБК-Україна дізналося, які зараз ціни на приладдя та одяг для школярів.

Вартість канцелярії та іншого приладдя

Ціни на канцелярські товари, рюкзаки та інше шкільне приладдя у різних містах нашої країни можуть значно відрізнятися. Навіть у сусідніх магазинах вартість одного й того ж щоденника може різнитися. Так, наприклад, ми аналізували ціни на шкільні щоденники: в одному магазині ціни стартують із 24 грн., а в іншому – від 99 грн. Ми вирішили зробити огляд цін на основі магазину, який пропонує нижчі ціни.

Вартість шкільного приладдя:

рюкзак – від 550 грн

щоденник з твердою обкладинкою – від 46 грн

щоденник з м’якою обкладинкою – від 24 грн

набір зошитів з малюнками на 18 стор. – від 16,8 грн (4 шт.)

обкладинки для зошитів (кольорові) – 29,9 грн за упаковку

обкладинки для зошитів (прозорі) – від 7 грн за упаковку (10 шт.)

обкладинки для книг – від 5 до 119 грн за упаковку

тека для зошитів – від 19 грн

набір кулькових ручок – від 10 грн (3 шт.)

набір кольорових олівців – від 29 грн (12 шт.)

настільний набір (ножиці, лінійка, степлер, олівець, гумка, ручка, скріпки, кнопки тощо) – від 149 грн

пенал – від 14 грн

набір лінійок – від 25 грн

гумка – від 3,5 грн/шт

Такий мінімальний набір обійдеться цього річ майже у 900 грн. Варто враховувати, що для дітей, які навчаються у молодших класах також доведеться купити кольоровий папір та картон, альбоми для малювання, фломастери, пластилін, клей, спеціальні зошити для різних предметів. Натомість старшокласникам треба буде запастися атласами, контурними картами, наборами для креслення тощо.

Список може змінюватися в залежності від вимог школи та класу, а також від конкретних потреб дитини. Обов'язково перевірте з класним керівником, чи потрібно щось додаткове.

Зазначимо, порівняно із минулим роком ціни на шкільне приладдя майже не змінилися. Згідно з аналізом РБК-Україна, деякі позиції трохи подорожчали, водночас деякі речі зараз можна купити дешевше, ніж рік тому.

Скільки доведеться заплатити за шкільну форму

Багато шкіл в Україні зараз не вимагають від дітей носити шкільну форму. Тим більше багато школярів в умовах війни змушені навчатися дистанційно. Однак шкільна форма все ще залишається невід’ємним атрибутом.

За костюм для дівчинки, який складається із жакета та спіднички, доведеться заплатити щонайменше 390 грн. Однак, в основному ціни стартують від 800 грн за комплект із жакета та спіднички, шортів або брюк.

Костюми для хлопчиків коштують від 1250 грн.

Ціни на шкільну форму (скриншот)

Туфлі для дівчинки можна купити від 90 грн, а для хлопчика – від 156 грн за пару. Спортивний костюм для дівчинки можна купити від 530 грн. Спортивний костюм для хлопчика обійдеться щонайменше у 450 грн.

Варто враховувати те, що дитині крім форми необхідно мати кілька сорочок, джемперів, футболок, туфлі, кросівки, шкарпетки, колготи. Варіантів форми теж має бути кілька – на різну погоду та просто для зміни.

Додамо, що вибираючи товари у середньому ціновому сегменту, батьками доведеться викласти у межах 6 тис. грн, щоб зібрати дитину молодших класів, та понад 9 тис. грн, щоб зібрати старшокласника.

Ціни на взуття та одяг для дітей (скриншот)

Як зекономити на покупках

Складіть список необхідних речей. Перш ніж вирушати за покупками, складіть детальний список того, що дійсно потрібно. Це допоможе уникнути непотрібних витрат.

Перевірте запаси. Перед тим, як купувати нові шкільні речі, перевірте, що залишилося з минулого року. Можливо, деякі предмети ще в хорошому стані і їх можна використовувати.

Купуйте в розпродажі. Багато магазинів пропонують знижки на шкільні товари напередодні навчального року або після його початку. Слідкуйте за акціями та розпродажами.

Вибирайте якісні речі. Інколи краще витратити трохи більше на якісні речі, які прослужать довше. Це стосується рюкзаків, взуття та одягу.

Купуйте оптом. Якщо у вас кілька дітей або є можливість об'єднатися з іншими батьками, купуйте шкільні товари оптом. Це може значно знизити вартість.

Звертайте увагу на бренди. Популярні бренди часто бувають дорогими. Придивіться до менш відомих марок, які можуть бути не менш якісними, але коштувати дешевше.

Використовуйте кэшбек та бонуси. Якщо ви робите покупки онлайн, скористайтеся сервісами, які повертають частину коштів на ваш рахунок. Це додаткова можливість заощадити.

Купуйте вживані речі. Деякі шкільні предмети, наприклад, книги або спортивне спорядження, можна знайти в хорошому стані за меншу ціну на онлайн-платформах або в магазинах вживаних товарів.

Не купуйте все одразу. Деякі речі можна придбати пізніше, коли ціни спадуть або стане зрозуміло, що вони дійсно потрібні.

Обмінюйтеся речами з іншими батьками. Організуйте обмін шкільними речами з іншими батьками. Це може бути вигідно для всіх сторін.