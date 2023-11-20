Від чого залежить курс долара та чого очікувати: прогноз на найближчий тиждень

"Як і минулого тижня НБУ оперативно втручатиметься в разі виникнення якихось "складних" ситуацій, щоб запобігти небажаним змінам. На міжбанку межі коливань очікувано залишаться на рівні минулих тижнів, при цьому різниця між курсами покупки та продажу не перевищить 0,1 грн, а поточні (щоденні) коливання залишатимуться в межах 0,2 грн", - сказав він.

Готівковий ринок

Як зазначив Лєсовий, готівковий ринок, по суті - "дзеркало" безготівкового ринку, адже формування курсів тут відбуватиметься з огляду на міжбанк.

"Звісно, що курсові позначки на готівковому ринку будуть трохи іншими - в середньому на 1-1,5% вищими за безготівковий курс. Іншими словами, за всіма ознаками, курсова ситуація в умовах незначних поточних коливань та різниці між курсами покупки та продажу (до 0,3-0,5 грн) залишиться цілком "притомною": коридор коливань залишиться в межах 37-38 грн/долар та 39-41 грн/євро", - додав експерт.

Ситуація на міжбанку та керована гнучкість курсу

НБУ протягом тижня 13-17 листопада 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 720 млн доларів, збільшивши продаж із резервів порівняно з минулим тижнем у 1,9 рази. Таким чином, обсяг продажу минулого тижня значно перевищив середні інтервенції НБУ з початку року (523 млн доларів).

Як зазначив Лєсовий наразі режим "керованої гнучкості" передбачає м’яке, тактичне втручання регулятора на міжбанк через обсяги та частоту валютних інтервенцій. НБУ реагує на поведінку учасників ринку, намагаючись збалансувати попит і пропозицію. На міжбанку діє вільне курсоутворення, яке виявляється в досить частих змінах курсів.

"Проте, як бачимо, ці зміни без "ажіотажного божевілля", амплітуда щоденних коливань незначна і не перевищує 0,2 грн. Зауважу, що динамічний ринок - це цілком природне явище: коли ринок "живий" зміни є невіддільною його ознакою", - вважає експерт.

Крім того, якщо на початку регулятор намагався по-максимуму загасити великий попит на валюту, то поступово з’являється більше "свободи", а відтак коливання курсів стають помітніші, сказав Лєсовий.

"Режим "керованої гнучкості" є важливим етапом для валютного ринку при поступовому тяжінні до головної мети - плаваючого курсу валют", - додав банкір.