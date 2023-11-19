Дефіцит валюти зріс: НБУ збільшив продаж доларів із резервів майже вдвічі

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 листопада 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 720,65 млн доларів, збільшивши продаж із резервів порівняно з минулим тижнем у 1,9 рази (387,84 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, обсяг продажу минулого тижня значно перевищив середні інтервенції НБУ з початку року (523 млн доларів).

Всього з початку року НБУ продав на міжбанку 24,075 млрд доларів.

Валютний ринок

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 гривні за долар (36,57 гривні плюс 1%).

Однак НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом, який у середньому за жовтень становив 36,53 грн/долар.

Як заявив голова центробанку Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні або зміцнення суттєво обмежуватимуться.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою, ринок адаптується до нових умов.

Ситуація на міжбанку

На початку минулого тижня курс долара на міжбанку виріс із рівня близько 36 гривень до 36,30 гривень. Однак потім курс упав до 36,10-36,15 грн/долар.

У результаті офіційний курс, який НБУ встановлює за підсумками торгів на міжбанку, становитиме на 20 листопада 36,13 грн/долар.

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, падіння долара явище тимчасове, "бо витрачати резерви без зупинки не будуть".

Пом'якшення валютних обмежень

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що Національний банк України після переходу до гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

На його думку, НБУ здійснив перехід до керованої гнучкості курсу відповідально та професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію – перейти до другого етапу валютної лібералізації і це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", - сказав він.

Згідно з публічною версією Стратегії пом'якшення валютних обмежень, другий етап - лібералізація торговельного фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями.

Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив, що Національний банк продовжує працювати над втіленням Стратегії пом'якшення валютних обмежень на тлі ослаблення ризиків для стійкості валютного ринку, подальшого зниження інфляції та відновлення економіки.

"З огляду на успішність попередніх кроків, зокрема перехід до режиму керованої гнучкості, сподіваємось на формування у найближчій перспективі макрофінансових передумов для подальшого ослаблення існуючих обмежень відповідно до затвердженої дорожньої карти", - зазначив Миколайчук.