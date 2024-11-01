Від чого залежать темпи передачі F-16 Україні: пояснення експерта

Як нагадав Криволап, західні партнери підготували дві групи українських пілотів: одна група була з 12 осіб, а інша з 8. Після загибелі Олексія Меся, залишились 19 пілотів. Ці ж пілоти можуть обслуговувати у виснаженому варіанті 12 літаків

"Питання в кількості пілотів, а ще більше питання - в тому озброєнні, яке надають. Томку що навіть якщо у нас буде зараз 40 літаків, а озброєння те, яке є зараз, то зараз у нас 5 музейних експонатів, а буде 40 експонатів. Яка різниця? Більше грошей будемо витрачати, щоб здувати з них пил", - пояснив він.

Підготовка 200 пілотів

Нещодавно заступник Міноборони країни Люк Поллард заявив про те, що Британія підготувала вже 200 пілотів. Коментуючи це Криволап зауважив, що мова йде не лише про пілотів, але й ймовірно про технічних фахівців з логістики, організації польотів, диспетчерів та інших.

"Отаке співвідношення, якщо там скажемо три групи по 60-70 людей, це схоже на якусь правду, з них 8-10 пілотів в кожній групі. Якщо після цього з'явиться додатково десь 30 пілотів, то це суттєво посилить тих 20, які є зараз... Тобто на рівні 30 десь літаків така кількість літаків може у воєнний час напружено експлуатувати", - додав він.

F-16 для України

Україна отримала перші винищувачі F-16 від західних партнерів ще наприкінці липня. Спершу цю інформацію поширили західні медіа, а через кілька днів її підтвердив президент Володимир Зеленський.

Точна кількість переданих літаків поки що невідома, однак відомо, що F-16 вже використовувалися для оборони українського неба під час масованих атак з боку Росії. Під час одного з таких нападів один із літаків зазнав аварії.

Очікується, що Україна незабаром отримає другу партію F-16 від Норвегії.