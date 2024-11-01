Від чого залежать темпи передачі F-16 Україні: пояснення експерта

Питання допомоги Україні літаками F-16 полягає не в їх кількості, а в кількості підготовлених пілотів. Зокрема й в озброєнні, яке надають.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Костянтин Криволап.
Як нагадав Криволап, західні партнери підготували дві групи українських пілотів: одна група була з 12 осіб, а інша з 8. Після загибелі Олексія Меся, залишились 19 пілотів. Ці ж пілоти можуть обслуговувати у виснаженому варіанті 12 літаків
"Питання в кількості пілотів, а ще більше питання - в тому озброєнні, яке надають. Томку що навіть якщо у нас буде зараз 40 літаків, а озброєння те, яке є зараз, то зараз у нас 5 музейних експонатів, а буде 40 експонатів. Яка різниця? Більше грошей будемо витрачати, щоб здувати з них пил", - пояснив він.
Нещодавно заступник Міноборони країни Люк Поллард заявив про те, що Британія підготувала вже 200 пілотів. Коментуючи це Криволап зауважив, що мова йде не лише про пілотів, але й ймовірно про технічних фахівців з логістики, організації польотів, диспетчерів та інших.
"Отаке співвідношення, якщо там скажемо три групи по 60-70 людей, це схоже на якусь правду, з них 8-10 пілотів в кожній групі. Якщо після цього з'явиться додатково десь 30 пілотів, то це суттєво посилить тих 20, які є зараз... Тобто на рівні 30 десь літаків така кількість літаків може у воєнний час напружено експлуатувати", - додав він.
Україна отримала перші винищувачі F-16 від західних партнерів ще наприкінці липня. Спершу цю інформацію поширили західні медіа, а через кілька днів її підтвердив президент Володимир Зеленський.
Точна кількість переданих літаків поки що невідома, однак відомо, що F-16 вже використовувалися для оборони українського неба під час масованих атак з боку Росії. Під час одного з таких нападів один із літаків зазнав аварії.
Очікується, що Україна незабаром отримає другу партію F-16 від Норвегії.
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