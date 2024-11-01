От чего зависят темпы передачи F-16 Украине: объяснение эксперта

Как напомнил Криволап, западные партнеры подготовили две группы украинских пилотов: одна группа была из 12 человек, а другая из 8. После гибели Алексея Меся, остались 19 пилотов. Эти же пилоты могут обслуживать в истощенном варианте 12 самолетов

"Вопрос в количестве пилотов, а еще больший вопрос - в том вооружении, которое предоставляют. Потому что даже если у нас будет сейчас 40 самолетов, а вооружение то, которое есть сейчас, то сейчас у нас 5 музейных экспонатов, а будет 40 экспонатов. Какая разница? Больше денег будем тратить, чтобы сдувать с них пыль", - пояснил он.

Подготовка 200 пилотов

Недавно заместитель Минобороны страны Люк Поллард заявил о том, что Великобритания подготовила уже 200 пилотов. Комментируя это Криволап отметил, что речь идет не только о пилотах, но и вероятно о технических специалистах по логистике, организации полетов, диспетчерах и других.

"Такое соотношение, если там скажем три группы по 60-70 человек, это похоже на какую-то правду, из них 8-10 пилотов в каждой группе. Если после этого появится дополнительно где-то 30 пилотов, то это существенно усилит тех 20, которые есть сейчас... То есть на уровне 30 где-то самолетов такое количество самолетов может в военное время напряженно эксплуатировать", - добавил он.

F-16 для Украины

Украина получила первые истребители F-16 от западных партнеров еще в конце июля. Сначала эту информацию распространили западные медиа, а через несколько дней ее подтвердил президент Владимир Зеленский.

Точное количество переданных самолетов пока неизвестно, однако известно, что F-16 уже использовались для обороны украинского неба во время массированных атак со стороны России. Во время одного из таких нападений один из самолетов потерпел крушение.

Ожидается, что Украина вскоре получит вторую партию F-16 от Норвегии.