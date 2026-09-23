UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Від будівлі не залишилось нічого: який вигляд має АЗС "Укрнафти" у Києві після атаки (фото)

09:15 23.09.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: який вигляд має пошкоджена ударом РФ автозаправка у Києві (facebook.com/bogdan.kukura)

З'явились фото наслідків чергового удару по автозаправному комплексу мережі Укрнафта в Києві. Це вже шостий обстріл об'єктів компанії за останні тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукуру та головного комерційного директора Групи "Нафтогаз" Сергія Федоренка.

"Ще один удар по цивільній інфраструктурі UKRNAFTA. Вже шостий за останні тижні", - написав голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, компанія продовжить роботу попри обстріли.

"Найважливіше: люди не постраждали - персонал перебував в укритті. На місці вже працюють рятувальники та поліція", - пише Кукура.

Масштаби пошкоджень оцінюватимуть після завершення їхньої роботи.

"Пошкоджені об'єкти будемо відновлювати, щоб забезпечити людей пальним", - додав він.

Нагадаємо, вранці 23 вересня росіяни атакували дронами дві АЗС у різних районах Києва.

У Голосіївському районі дрон влучив безпосередньо в заправку, а в Дарницькому - спалахнув дах іншої АЗС, одна людина постраждала.

Як повідомляло РБК-Україна, вночі з 22 на 23 вересня Росія завдала масованого удару по Україні одразу з шести напрямків.

Противник використав 161 ударний безпілотник різних типів, зокрема реактивні "Шахеди", "Гербери" та крилаті ракети "Бандероль"/"Дань-Т".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївУкрнафтаВійна в УкраїніАтака дронів