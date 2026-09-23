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От здания не осталось ничего: как выглядит АЗС "Укрнафты" в Киеве после атаки (фото)

09:15 23.09.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: как выглядит поврежденная ударом РФ автозаправка в Киеве (facebook.com/bogdan.kukura)

Появились фото последствий очередного удара по автозаправочному комплексу сети "Укрнафта" в Киеве. Это уже шестой обстрел объектов компании за последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуру и главного коммерческого директора Группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко.

"Еще один удар по гражданской инфраструктуре UKRNAFTA. Уже шестой за последние недели", - написал глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

По его словам, компания продолжит работу, несмотря на обстрелы.

"Самое важное: люди не пострадали - персонал находился в укрытии. На месте уже работают спасатели и полиция", - пишет Кукура.

Масштабы повреждений будут оцениваться после завершения их работы.

"Поврежденные объекты будем восстанавливать, чтобы обеспечить людей горючим", - добавил он.

Напомним, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС в разных районах Киева.

В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, ночью с 22 на 23 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине сразу из шести направлений.

Противник использовал 161 ударный беспилотник разных типов, в том числе реактивные "Шахеды", "Герберы" и крылатые ракеты "Бандероль"/"Дань-Т".

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