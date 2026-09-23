От здания не осталось ничего: как выглядит АЗС "Укрнафты" в Киеве после атаки (фото)

Появились фото последствий очередного удара по автозаправочному комплексу сети "Укрнафта" в Киеве. Это уже шестой обстрел объектов компании за последние недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуру и главного коммерческого директора Группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко.
"Еще один удар по гражданской инфраструктуре UKRNAFTA. Уже шестой за последние недели", - написал глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.
По его словам, компания продолжит работу, несмотря на обстрелы.
"Самое важное: люди не пострадали - персонал находился в укрытии. На месте уже работают спасатели и полиция", - пишет Кукура.
Масштабы повреждений будут оцениваться после завершения их работы.
"Поврежденные объекты будем восстанавливать, чтобы обеспечить людей горючим", - добавил он.
Напомним, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС в разных районах Киева.
В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.
Как сообщало РБК-Украина, ночью с 22 на 23 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине сразу из шести направлений.
Противник использовал 161 ударный беспилотник разных типов, в том числе реактивные "Шахеды", "Герберы" и крылатые ракеты "Бандероль"/"Дань-Т".