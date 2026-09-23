От здания не осталось ничего: как выглядит АЗС "Укрнафты" в Киеве после атаки (фото)

"Еще один удар по гражданской инфраструктуре UKRNAFTA. Уже шестой за последние недели", - написал глава правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

По его словам, компания продолжит работу, несмотря на обстрелы.

"Самое важное: люди не пострадали - персонал находился в укрытии. На месте уже работают спасатели и полиция", - пишет Кукура.

Масштабы повреждений будут оцениваться после завершения их работы.

"Поврежденные объекты будем восстанавливать, чтобы обеспечить людей горючим", - добавил он.

Напомним, утром 23 сентября россияне атаковали дронами две АЗС в разных районах Киева.

В Голосеевском районе дрон попал непосредственно в заправку, а в Дарницком - загорелась крыша другой АЗС, один человек пострадал.