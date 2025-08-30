Від ботоферм до шантажу. РФ переконує країни Заходу не допомагати Україні, - ГУР

В країнах Заходу Росія використовує безліч інструментів інформаційного впливу на людей. Вони мають на меті зламати віру в спротив українців і сформувати думку, що Україні не треба допомагати.
Про це в ході Міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості" ГУР МО України заявив Ілля Павленко, генерал-майор, ексзаступник начальника ГУР МО України, передає кореспондент РБК-Україна.
“Зараз у керівництві Російської Федерації є люди, дотичні до проведення схожих заходів ще за часів Радянського Союзу, або які вчилися на тих методах. І ті методи, які ми зараз бачимо, вони дуже випробувані часом. Тому я називав би їх професійно активними заходами - active measures. І ці заходи комплексні”, - каже він.
Ці заходи ворога включають:
“Це поширення дезінформації через вкиди в медіа країн третього світу. Використання ботоферм і такого іншого. Це шантаж, операції політичного впливу. Це постачання зброї, навчання та підтримка бойовиків терористичних рухів. Це і введення в оману журналістів, розповсюдження підроблених документів нібито з підписами якихось державних органів”, - зазначають в ГУР.
На думку Павленка, важливо не так те, що використовуються ті чи інші методи. А скоріше те, як вони можуть бути застосовані, в тому числі - на міжнародному рівні.
“Зрозуміло, що має бути якесь підґрунтя, як його називають дипломати, Ad hoc - щось, створене або зроблене для конкретної, спеціальної мети, а не для загального або широкого застосування. Вони бачать де це застосувати, і діють по цій сфері. Зрозуміло, що для кожної з країн це будуть різні больові точки”, - додає спікер.
Ексзаступник начальника ГУР МО наголосив, що російська дезінформація ґрунтується на досягненні двох завдань.
“Перше - це зламати віру в спротив. Друге - колаборація. Далі можуть бути інші рівні, але вони мають цю одну мету. Пам'ятаєте, на початку вторгнення це були операції, які мали послабити віру в можливості України до спротиву: “Україна впаде, немає сенсу їй допомагати”. Потім все це переросло в розкол заходу, намагання відвернути захід від надання допомоги через нібито недоцільність”, – зазначив генерал-майор.
Водночас він зауважив, що в українському інформаційному просторі окупанти транслюють інші меседжі.
“Наприклад, операції проти нашого військово-політичного керівництва. Вони так само спрямовані на досягнення цієї мети - похитнути нашу віру в спротив. ГУР багато уваги приділяє цьому, і щодня на наших ресурсах ви можете бачити інформацію, які просувають історії про героїзм українського народу. Ми долучаємося до висвітлення ситуації, яка є в Україні", - зазначив Павленко.
Він також визнав, що не всі країні можуть протистояти російській дезінформації, адже у когось просто немає ресурсу на це.
"Треба акцентуватися саме на можливостях протидії. Тільки комплексними підходами можна протидіяти російській резінформаційній машині. І, звісно, підтримкою громадянського суспільства", - зазначає Павленко.
Зауважимо, що Форум “Інформаційна війна: від спротиву до стійкості” зібрала експертів із різних країн, які в міждисциплінарному форматі обговорили шляхи створення дієвих механізмів інформаційної та когнітивної безпеки.
Форум став простором для обміну досвідом протидії сучасним загрозам та вироблення спільних міжнародних стратегій посилення стійкості.
Під час даного форуму ексначальник ГУР та СЗР України Валерій Кондратюк повідомив, що Російська Федерація в інформаційних атаках стала масово застосовувати штучний інтелект.
Тим часом перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко під час форуму пояснив, що масштаб виїзду чоловіків 18-20 років за кордон наразі перебільшений.