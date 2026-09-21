Від бізнес-гри до професії: "Інтерпайп" запустив новий сезон освітньої програми для молоді

Старт нового сезону

У Дніпровському фаховому коледжі енергетичних та інформаційних технологій після літньої перерви знову зустрілися інженери, технологи та кваліфіковані робітники "Інтерпайп" зі студентами.

Під час зустрічей представники компанії розповідають про свою роботу та кар’єрний шлях і відповідають на запитання молоді.

Формат передбачає спілкування без шаблонних презентацій та офіційних промов.

Перший захід нового сезону зібрав 130 студентів.

У Дніпрі почався третій сезон профорієнтаційної програми "Тижні з Інтерпайп" для студентів (фото: facebook.com/Interpipe)

Бізнес-гра та системна робота

Однією з особливостей програми є бізнес-гра, під час якої студенти можуть спробувати себе в різних професійних ролях, приймати робочі рішення та побачити, як спеціалісти різних напрямів взаємодіють на виробництві.

Надалі організатори планують нові зустрічі, присвячені сучасному виробництву.

Додамо, що "Інтерпайп" системно розвиває технічну освіту у Дніпрі з 2019 року.

За цей час компанія реалізувала низку освітніх і профорієнтаційних проєктів, створила сучасні навчальні простори та організувала технічні змагання.

Нині ці ініціативи працюють як єдина система, що допомагає молоді краще розуміти професії та можливості у промисловості.