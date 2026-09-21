От бизнес-игры до профессии: "Интерпайп" запустил новый сезон образовательной программы для молодежи

Старт нового сезона

В Днепровском профессиональном колледже энергетических и информационных технологий после летнего перерыва снова встретились инженеры, технологи и квалифицированные рабочие "Интерпайпа" со студентами.

Во время встреч представители компании рассказывают о своей работе и карьерном пути и отвечают на вопросы молодежи.

Формат подразумевает общение без шаблонных презентаций и официальных речей.

Первое мероприятие нового сезона собрало 130 студентов.

В Днепре начался третий сезон профориентационной программы "Недели из Интерпайпа" для студентов (фото: facebook.com/Interpipe)

Бизнес-игра и системная работа

Одной из особенностей программы является бизнес-игра, в ходе которой студенты могут попробовать себя в разных профессиональных ролях, принимать рабочие решения и увидеть, как специалисты разных направлений взаимодействуют на производстве.

В дальнейшем организаторы планируют новые встречи, посвященные современному производству.

"Интерпайп" системно развивает техническое образование в Днепре с 2019 года.

За это время компания реализовала ряд образовательных и профориентационных проектов, создала современные учебные пространства и организовала технические соревнования.

В настоящее время эти инициативы работают как единая система, помогающая молодежи лучше понимать профессии и возможности в промышленности.